7 فيتامينات ومعادن لإطالة العمر بدون مشاكل صحية.. ماهي؟

تمثل الفيتامينات والمعادن حجر الزاوية لصحة الإنسان، إذ يضمنان أن يعمل الجسم على النحو الأمثل، وبالتالي إطالة العمر دون أي مشاكل صحية.

وهناك 7 فيتامينات ومعادن أساسية تعتبر ضرورية للصحة الجيدة ويمكن أن تزيد من طول العمر بناءً على الأبحاث العلمية، بحسب ما نشره موقع Longevity.Technology، كما يلي:

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1. فيتامين D

يساعد فيتامين D على امتصاص الكالسيوم للحصول على عظام قوية. ونقصه يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام ومخاطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.

كما أنه ضروري لجهازنا الهيكلي والمناعي. فهو يساعد على منع الكسور وهشاشة العظام وينشط دفاعاتنا المناعية لمحاربة مسببات الأمراض. ويعد الحفاظ على ما يكفي من فيتامين D أمرًا مهمًا لجهاز المناعة القوي.

ويمكن أن يؤدي الحفاظ على مستويات فيتامين D المثالية إلى تعزيز طول العمر وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما يشمل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنه يحمي من التدهور المعرفي، مما يؤكد أهميته في الشيخوخة الصحية.

2. فيتامين C

يوفر فيتامين C، المشهور بخصائصه المضادة للأكسدة، حماية لخلايا الجسم من الأضرار التأكسدية.

ويسهم فيتامين C في خفض مستويات ضغط الدم ويحد من مخاطر الأمراض المزمنة. وفي الوقت نفسه، يعزز من الكولاجين، وهو ضروري لمرونة الجلد وإصلاحه، ويوفر درعًا ضد الآثار الضارة للتعرض للأشعة فوق البنفسجية.

كما أن فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة التي تحارب تلف الخلايا وتعزز حياة أطول وأكثر صحة، حيث يدعم صحة الجلد، ويقلل من علامات الشيخوخة.

3. فيتامين E

يعمل فيتامين E كمضاد للأكسدة، ويحمي صحة القلب ويقلل من المخاطر المحتملة على القلب والأوعية الدموية.

كما يساعد فيتامين E في الترطيب والتئام الجروح ويحمي من الأشعة فوق البنفسجية. وأيضاً يساعد على حماية العين ووقايتها عن طريق تقليل خطر الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

وتشمل الفوائد الصحية المتعددة الأوجه لفيتامين E، أنه يمهد الطريق لحياة أطول وأكثر حيوية.

4. فيتامين K

يلعب فيتامين K دورًا حيويًا في عملية التخثر، حيث يضمن تجلط الدم بشكل فعال، ويحمي من النزيف الزائد أثناء الإصابات أو العمليات الجراحية.

كما يعد أيضًا ضروريًا لصحة العظام لأنه يساعد فيما يسمى "تمعدن العظام"، مما يجعلها قوية ويقلل من خطر الكسور والعظام.

وتشير الأبحاث إلى قدرته على تعزيز طول العمر حيث يمكن لمستويات فيتامين K الكافية أن تخفف من المخاطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية وصحة العظام، مما يؤكد تأثيره العميق على الشيخوخة الصحية.

5. فيتامين B12

يلعب فيتامين B12 دورًا محوريًا لتكوين الحمض النووي وصحة الأعصاب، مع آثار على الوظيفة الإدراكية ومنع الاضطرابات العصبية.

كذلك، يعد فيتامين B12 ضروريًا لتكوين خلايا الدم الحمراء. ويرتبط نقصه في الغالب بأحد أشكال فقر الدم، حيث تقل قدرة دم الشخص على حمل الأكسجين، مما يؤدي إلى التعب والضعف.

كما أن الحفاظ على مستويات كافية منه مهمة لطول العمر بصحة جيدة لتأثيره العميق على صحة الأعصاب ودوره في مكافحة فقر الدم.

6. المغنيسيوم

يعد المغنيسيوم عنصرًا أساسيًا في العمليات الفسيولوجية المختلفة، وهو ضروري لوظيفة الأعصاب، مما يساعد في نقل الإشارات الكهربائية في الجسم. كما يساعد على استرخاء العضلات وتجنب التشنجات، ويلعب دورًا أساسيًا في إنتاج الطاقة في الجسم.

كذلك يعزز المغنيسيوم صحة القلب عن طريق تثبيت إيقاعات القلب وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم. بالنسبة للجهاز الهيكلي، ويدعم المغنيسيوم كثافة العظام، وبالتالي يقلل من مخاطر الكسور ويقي من هشاشة العظام.

والفوائد المتعددة الأوجه لهذا الفيتامين، والتي تمتد من الأعصاب إلى العظام، تجعل منه عنصرًا حيويًا في معادلة العمر الطويل بدون أمراض مزمنة.

7. الزنك

يعد الزنك ضروريًا لجهاز المناعة وتخليق الحمض النووي، مما يساعد على محاربة مسببات الأمراض والحفاظ على وظيفة الخلايا المناسبة.

كما يشتهر الزنك بقدرته على تسريع شفاء الجروح، ويساعد على صحة الجلد، ويضمن الشفاء من الإصابات والجروح في الوقت المناسب.

وكشفت الأبحاث أن الزنك ضروري لعمر طويل بدون معاناة من مشاكل مرضية لأنه يساعد في الاستجابات المناعية الفورية ويمكن أن يمنع الأمراض المزمنة والحالات المرتبطة بالشيخوخة.

تناول الفيتامينات والمعادن معا.. واستشارة الطبيب

يمكن للعديد من الفيتامينات والمعادن، عند تناولها معا أن تعزز تأثيرات بعضها البعض. على سبيل المثال، يساعد فيتامين D الجسم على امتصاص الكالسيوم، وهو أمر ضروري لعظام قوية.

وبالمثل، يعمل فيتامين C على تحسين كيفية حصول الجسم على الحديد، وهو أمر مهم لصحة الدم.

ولكن تبقى هناك مشكلة أن بعض التركيبات، مثل الكالسيوم والحديد، يمكن أن تقلل من امتصاص بعضها البعض.

لذلك ينبغي استشارة اختصاصي الرعاية الصحية أو الطبيب المعالج قبل تناول المكملات الغذائية لضمان التركيبة المناسبة.