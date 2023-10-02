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Thomas Perlmann, secretary of the Nobel Assembly, right, announces the winner of the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Katalin Karikó and Drew Weissman, seen on screen, at the Karolinska Institute in Stockholm, Monday Oct. 2, 2023. The Nobel Prize in medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for discoveries that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19.(Jessica Gow/TT News Agency via AP)
من الإعلان عن منح الجائزة
لقاح كورونا

منح "نوبل الطب" لعالمين ساعدت دراساتهما بتطوير لقاحات كورونا

تم منح الجائزة المرموقة للمجرية كاتالين كاريكو والأميركي درو وايزمان لاكتشافاتهما في شأن لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال

العربية.نت
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منحت جائزة نوبل للطب اليوم الاثنين، للمجرية كاتالين كاريكو والأميركي درو وايزمان عن اكتشافاتهما في شأن لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال التي شقّت الطريق أمام التوصل إلى اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وأوضحت اللجنة التي تتولى اختيار الفائزين أن الباحثَين أُعطيا الجائزة "لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات القواعد النووية التي أتاحت التوصل إلى لقاحات فاعلة ضد كوفيد-19 قائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال".

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وأضافت أن "الفائزَين ساهما بوتيرة لم يسبق لها مثيل في التوصل إلى لقاحات في خضم أحد أكبر التهديدات لصحة الإنسان في العصر الحديث".

كاتالين كاريكو
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كاتالين كاريكو
كاتالين كاريكو
درو وايزمان
درو وايزمان
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وهذه الجائزة، وهي واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، يتم اختيارها من قبل جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).

وجائزة نوبل في الطب هي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لنوبل عن هذا العام.

وحصل على نوبل الطب العام الفائت رائد علم المجين الإحاثي السويدي سفانتي بابو تتويجاً لدوره في تحديد التسلسل الكامل لمَجين الإنسان البدائي وفي تأسيس هذا الاختصاص الذي يسعى من خلال درس الحمض النووي العائد لمتحجرات العصور القديمة إلى معرفة خصائص الجينات البشرية في غابر الأزمنة، مما يوفّر تسليط الضوء على الجينات البشرية اليوم.

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