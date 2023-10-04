لإطالة العمر بدون أمراض.. هذه 9 عناصر غذائية مهمة للمرأة

لكل امرأة، يجب أن يكون نظامك الغذائي غنيا بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية إذا كنت ترغبين في البقاء بصحة جيدة والعيش لفترة أطول خصوصاً بعد مرورك بالعديد من التحديات الصحية من الحيض والحمل إلى الرضاعة الطبيعية وانقطاع الطمث.

ويقول دكتور تي راغيشواري ريدي، استشاري أول أمراض النساء والتوليد، جراح المناظير في حيدر آباد، إن هناك عناصر غذائية مهمة للنساء في كل الأعمار وهي كالتالي بحسب ما نشره موقع health shots:

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1 - حمض الفوليك

هو عنصر غذائي حيوي يجب على كل امرأة دمجه في نظامها الغذائي اليومي لتحسين صحة القلب ووظائف الأعصاب ومشاكل الجلد والعين والهضم والدورة الدموية وإنتاج الطاقة.

وخلال فترة الحمل، ينصح الأطباء النساء بتناول حمض الفوليك، لأنه من المحتمل أن يقلل من فرص العيوب الخلقية عند الأطفال.

كما يمكن استهلاكه على شكل خضروات ورقية وبقوليات وحبوب مدعمة وفواكه حمضية. ويمكن أيضا إضافة مكملات حمض الفوليك إلى النظام الغذائي ولكن فقط بعد استشارة الطبيب.

2 - الكالسيوم

يلعب الكالسيوم دورًا مهمًا للحفاظ على عظام وأسنان قوية حيث تتعرض النساء، خاصة مع تقدمهن في العمر، لخطر متزايد للإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تتميز بهشاشة العظام وضعفها.

وبالتالي، فإن تناول كمية كافية من الكالسيوم أمر ضروري طوال حياة المرأة. يتوافر الكالسيوم بنسب جيدة في الحليب واللبن والجبن والخضروات الورقية مثل الكرنب والسبانخ.

3 - فيتامين D

يعد فيتامين D ضروريًا لامتصاص الكالسيوم وتعزيز وظيفة المناعة والصحة العامة، حيث يعمل كهرمون في جسم المرأة.

ويمكن للمرء قضاء بعض الوقت تحت أشعة الشمس خلال الصباح أو في وقت متأخر بعد الظهر للحصول على بعض فيتامين D، ويمكنها تناول منتجات الألبان والأسماك الدهنية.

4 - الحديد

إن الحديد هو عنصر غذائي أساسي آخر ضروري للحفاظ على صحة الدم الجيدة ويساعد على الوقاية من فقر الدم.

وإذا لم يتم استهلاك الحديد بشكل صحيح، يمكن أن يعاني الشخص من التعب والضعف الشديد. وينصح الخبراء بتناول الحديد مع المواد الغذائية الغنية بفيتامين C لامتصاص أسرع وهضم أفضل. تشمل المواد الغذائية الغنية بالحديد اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والفاصوليا.

5- أحماض أوميغا 3

تعتبر أحماض أوميغا-3 الدهنية ضرورية للحفاظ على صحة القلب الجيدة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو السبب الرئيسي للوفاة بين النساء.

ويمكن الحصول على أحماض أوميغا-3 الدهنية من مصادر مثل السمن والأفوكادو والجوز وبذور الشيا وزيت الزيتون.

6 - البروتين

يأتي البروتين كعنصر بناء أساسي للحياة وهو ضروري لكتلة العضلات والوظيفة المناعية وإصلاح الأنسجة.

تحتاج النساء من جميع الأعمار إلى استهلاك كمية كافية من البروتين للحفاظ على الصحة العامة. وتشمل الأطعمة الغنية بالبروتين اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والعدس والتوفو.

7- فيتامين C

إن فيتامين C، المعروف باسم حمض الأسكوربيك، هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب عددًا من الأدوار المهمة في صحة المرأة.

يعزز إنتاج الكولاجين، مما يفيد صحة الجلد وشفاء الجروح. كما يعمل فيتامين C على تحسين امتصاص الحديد، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للنساء اللاتي يعانين من فقر الدم بسبب نقص الحديد. يتوفر فيتامين C بكثرة في الحمضيات والفراولة والفلفل الحلو والبروكلي.

8 - الألياف

تمثل الألياف مصدر قوة غذائية مفيد للنساء من جميع الأعمار حيث تعزز الألياف جهود الاحتفاظ بوزن صحي للجسم، ويساعد على الهضم ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

تتوافر الألياف في الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات.

9- البوتاسيوم

إن البوتاسيوم هو إلكتروليت ضروري لتنظيم ضغط الدم وكذلك صحة العضلات والأعصاب. يساعد تناول كمية كافية من البوتاسيوم على تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

يتوفر البوتاسيوم بكثرة في الموز والبرتقال والبطاطس والسبانخ والفاصوليا. من الضروري تحقيق التوازن بين تناول البوتاسيوم وتناول الصوديوم للتحكم الأمثل في ضغط الدم.