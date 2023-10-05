هل يمكن أن يكون فيروس كورونا وراء وباء العين الوردية؟

ظهرت تكهنات حول السبب وراء انتشار وباء التهاب الملتحمة، الذي أصاب ما يقرب من 400 ألف شخص بمرض العين الوردية منذ بداية العام في باكستان، والذي أدى إلى إغلاق أكثر من 50 ألف مدرسة في بداية الشهر الجاري في محاولة لوقف انتشار العدوى الفيروسية.

عدوى بكتيرية أو فيروسية

بحسب ما نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية، فإن التهاب الملتحمة هو التهاب الغشاء المخاطي الذي يغطي الجزء الأمامي من العين والجفون، وعادة ما يكون سببه عدوى بكتيرية أو فيروسية. ومن المعروف أن تفشي المرض في باكستان يرجع إلى فيروس وليس عدوى بكتيرية.

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وبما أن التهاب الملتحمة هو أحد أعراض بعض متغيرات فيروس كورونا، فإن التكهنات تشير إلى أنه ربما يكون فيروس كورونا هو الفيروس المسبب لتفشي وباء العين الوردية.

وقالت كاثرين بينيت، أستاذة علم الأوبئة والصحة في جامعة ديكين بأستراليا، في تصريح لمجلة "نيوزويك": "إن العين الوردية هي أحد أعراض المتغيرات الأصلية [لفيروس سارس-كوف-2 المسبب] لمرض كوفيد-19، ولكنها أصبحت أقل شيوعًا مع المتغيرات الفرعية اللاحقة".

عدوى الأطفال وتضاؤل المناعة

وأوضحت قائلة إن "الأطفال نجوا نسبيًا من العدوى في الموجات المبكرة، ولكن مع وجود متغيرات فرعية لاحقة أكثر قدرة على إحداث العدوى لدى الأطفال، ظهر المزيد من حالات العين الوردية. هذا العام في أبريل ومايو، كانت التقارير عن التهاب الملتحمة في ارتفاع عندما اجتاح متغير XBB 1.18، والمتغيرات الفرعية الأخرى ذات الصلة من أوميكرون، دولًا مثل الولايات المتحدة.

وأضافت أنه "مع ظهور متغيرات أوميكرون الجديدة شديدة العدوى في بلد ما، يرتفع العدد الإجمالي للعدوى مع بدء تضاؤل المناعة التي تم إنشاؤها في الموجة السابقة، وتكتسب المتغيرات الجديدة ميزة أنها لا يمكن التعرف عليها من قبل جهاز المناعة [في جسم الإنسان]".

هياكل العين والملتحمة

ويمكن أن يحدث التهاب الملتحمة بسبب فيروسات كوفيد-19 بسبب ارتباط الفيروس بهياكل العين والملتحمة، مما يسبب الالتهاب. بحسب الدكتور نيل مابوت، رئيس قسم أمراض المناعة في جامعة إدنبرة باسكتلندا: “يرتبط البروتين الشوكي لفيروس سارس-كوف-2 بمستقبلات ACE2 الموجودة في الخلايا لإصابة أجسام البشر"، مشيرًا إلى أن "مستقبلات ACE2 توجد على الغشاء (الملتحمة) الذي يحمي العين. إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت الطفرات في البروتين الشوكي لمتغير XBB.1.16 المسبب لمرض كوفيد-19 تُمكنه من الارتباط بسهولة أكبر بمستقبلات "في الملتحمة وتصيب العين".

عرض غير شائع

ولكن يعد التهاب الملتحمة عرضًا غير شائع نسبيًا لفيروس كورونا، مما يجعل من غير المرجح رؤيته لدى الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء باكستان إذا كان فيروس كورونا هو السبب.

وقال بول هانتر، أستاذ الطب بجامعة إيست أنجليا بإنجلترا "إن التهاب الملتحمة هو أحد الأعراض المعروفة لمرض كوفيد-19 وكان معروفًا منذ الأشهر الأولى للوباء، على الرغم من أنه لم يكن شائعًا جدًا في ذلك الوقت، حيث كان حوالي 1 إلى 2% من حالات العدوى أكثر شيوعًا قليلاً لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد"، مضيفًا أنه "ليس من الواضح إلى أي مدى قد تغير هذا التقدير المبكر على مدى السنوات الثلاث الماضية".

لا يوجد دليل حقيقي يدعم تسبب فيروس كورونا في تفشي المرض العين الوردية في باكستان. تعد الفيروسات الغدية سببًا أكثر شيوعًا لالتهاب الملتحمة، مما يزيد من احتمالية أن يكون سبب تفشي المرض أحد هذه الفيروسات.

فيروس غدي

وقالت سارة بيت، المحاضرة في علم الأحياء الدقيقة والعلوم الطبية الحيوية بجامعة برايتون بإنجلترا، لمجلة "نيوزويك": "كانت حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 المبلغ عنها منخفضة نسبيًا في باكستان خلال الأسابيع القليلة الماضية. ومثل العديد من البلدان، لا يقومون بإجراء اختبارات مكثفة، ولكن إذا كانت الحالات في ارتفاع كبير، فسيكون هناك ارتفاع في الحالات اليومية من خلال العلاج في المستشفى (كما هو الحال حاليًا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة)".

وأضافت الدكتورة بيت أن "ورقة بحثية، تمت مراجعتها من الهند، والتي نظرت في التهاب الملتحمة أثناء تفشي فيروس كورونا، كشفت أن المتغير دلتا هو المسؤول عن أعراض التهاب العينين. أجرى الباحثون تحليلاً مفصلاً للفيروسات من عينات المرضى ووجدوا أن معظم الحالات كانت ناجمة عن فيروس غدي. وكان الفيروس الثاني الأكثر شيوعًا هو فيروس كورونا. وقالت دكتورة بيت إنها تمثل 11% من الحالات، "لذا، ففي حين أن تفشي المرض في باكستان يمكن أن يكون مرتبطًا بكوفيد-19، إلا أنه ستكون هناك حاجة إلى تحقيقات فيروسية أكثر تفصيلاً للتأكد من ذلك في كلتا الحالتين. وتشير التقارير عن تفشي التهاب الملتحمة مؤخرًا في شمال الهند إلى أنه كان ناجمًا إما عن فيروسات غدية أو فيروسات معوية، وهي الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب الملتحمة الفيروسي، خاصة عند الأطفال".

الطقس الموسمي

يرجح فريق أخر من العلماء أن الدافع البديل لتفشي المرض يمكن أن يكون الطقس الموسمي الأخير في جميع أنحاء البلاد. قالت دكتورة ثيا فان دي مورتيل، أستاذ التمريض في جامعة غريفيث بأستراليا، إنه "فيما يتعلق بأسباب تفشي المرض في باكستان، يشير التقرير الذي قرأته إلى أنه حدث في أعقاب الرياح الموسمية، وأن تفشيًا مشابهًا حدث في الهند عندما وصلت الرياح الموسمية إليها. وتميل العدوى إلى الزيادة في بداية الرياح الموسمية".

الإجراءات الوقائية

بغض النظر عن الفيروس المسبب للمرض، ينصح الخبراء بالإجراءات الوقائية والممارسات النظافة القياسية لمنع انتشار العدوى، بالإضافة إلى مواكبة لقاحات كوفيد في حالة كون فيروس كورونا هو السبب.

وقال الدكتور مابوت: "إن غسل اليدين، وعدم لمس أو فرك العينين، وغسل العينين بماء نظيف، كلها أمور تساعد على الوقاية من عدوى العين وتطور التهاب الملتحمة".

وتتفق الدكتورة بينيت مع الرأي نفسه، قائلة إنه "من المهم أن يعرف الناس متى يكون خطر تعرضهم للفيروس في ارتفاع حتى يتمكنوا من البحث عن الأعراض وتعديل خطر تعرضهم وتجنب نشر الفيروس إذا أصيبوا بالعدوى.