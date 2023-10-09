10 خيارات غذائية لا ترفع مستويات السكر في الدم!

يهتم الكثيرون بالبحث عن الأطعمة المناسبة للحفاظ على مستويات السكر في الدم في النطاق الصحيح. فيما يلي يقدم تقرير، نشره موقع Zee News، قائمة بعدد 10 أطعمة لا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وكيفية دمجها في النظام الغذائي.

1. خضراوات ذات أوراق داكنة

إنها غنية بالفيتامينات A و CوK وكذلك المعادن مثل الحديد والكالسيوم. كما أنها منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالألياف، مما يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم. يمكن خلط الكرنب في سلطة الفاصوليا والخضروات الكاملة أو في الحساء. يمكن أن تضيف السبانخ أو الجرجير نكهة طازجة إلى السندويشات اللذيذة.

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2. بهارات

تساعد بعض أنواع التوابل على خفض نسبة السكر في الدم. وبالتالي فإن إضافة بعضها إلى الأطعمة قد يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم في أوقات الوجبات. تشمل بعض التوابل الخافضة لسكر الدم القرفة والكركم والزنجبيل. يمكن إضافة القرفة إلى دقيق الشوفان مع الفاكهة والمكسرات أو يمكن ببساطة تناول شاي الزنجبيل أو شاي الكركم.

3. الخضراوات غير النشوية

إن الخضروات غير النشوية غنية بالألياف ومنخفضة الكربوهيدرات وصديقة للسكر في الدم. لأنها ليست نشوية وتحتوي على الكثير من الألياف، فإنها لن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم. ومن بعض الأمثلة على الخضروات غير النشوية البصل والفطر والكوسة والقرنبيط والكرفس. يمكن خلط بعض الخضروات المقلية مثل البصل والثوم والقرنبيط في طبق المعكرونة.

4. فواكه منخفضة السكر

إن الفواكه منخفضة نسبة السكر في الدم تتميز بمذاق حلو دون التسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم. تحتوي معظم الفواكه بشكل طبيعي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض بسبب احتوائها على الفركتوز والألياف. ومن الأمثلة على ذلك التفاح والكمثرى والبرتقال والتوت والغريب فروت.

5. الحبوب الكاملة

من المعروف أن الحبوب الكاملة منخفضة المؤشر الغلايسيمي. على عكس الحبوب المعالجة والمكررة (مثل الدقيق الأبيض)، فإن الحبوب الكاملة غير مكررة، وبالتالي تحتوي على جزء من جنين الحبوب ونخالتها. توفر هذه الأجزاء الألياف، مما يساعد على إبطاء إطلاق السكر في مجرى الدم.

6. الدهون الصحية

تساعد الدهون على إبطاء عملية الهضم، مما يؤخر امتصاص الكربوهيدرات في الدم. إن إضافة الدهون الصحية إلى الوجبات يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم. تشمل بعض الأمثلة على الدهون الصحية زيت الزيتون وأفوكادو وبذور الشيا والكتان ودوار الشمس واليقطين.

7. مصادر البروتين

يساعد البروتين، مثل الدهون، على إبطاء عملية الهضم، مما يؤخر امتصاص الكربوهيدرات في الدم. ولأن البروتين يستغرق وقتا أطول ليتحلل، فإنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. تضم قائمة الأطعمة الغنية بالبروتين الكينوا

والفول والأرز ومنتجات الصويا والبيض والألبان.

8. المشروبات غير المحلاة بالسكر

في حين أصبح من المعروف بشكل متزايد أن المشروبات المحلاة بالسكر غير صحية، إلا أنها غير صحية بشكل خاص للأشخاص الذين يحاولون التحكم في نسبة السكر في الدم. على عكس السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة، فإن السكر الموجود في المشروبات المحلاة بالسكر هو سكر مكرر، مما يسبب ارتفاعًا فوريًا في نسبة السكر في الدم.

يمكن التركيز على شرب الكثير من الماء كبديل، وللحصول على نكهات ممتعة بدون سكر، يمكن إضافة الفاكهة إلى الماء لصنع مشروب منعش محلى بشكل طبيعي.

9. الفول والبازلاء والعدس

تتميز البقوليات بأنها كثيفة العناصر الغذائية ولها مؤشر نسبة سكر في الدم منخفض، مما يجعلها إضافة رائعة إلى وجبات مرضى السكري. ومن بين البقوليات الشائعة يأتي العدس والفاصوليا والبازلاء والحمص. تحتوي البقوليات أيضًا على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم لأن الألياف تبطئ هضم الأطعمة.

10. المكسرات

تحتوي المكسرات على نسب عالية من الدهون غير المشبعة، أي الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، والتي تعتبر دهونًا صحية بشكل عام.

أظهرت الأبحاث أن الأحماض الدهنية غير المشبعة قد تلعب دورًا في التحكم في نسبة السكر في الدم من خلال تقليل مقاومة الأنسولين. تشمل القائمة الجوز واللوز والفستق والبقان والفول السوداني. يمكن تناول زبدة الفول السوداني مع الكرفس للحصول على وجبة خفيفة طازجة ومرضية أو يضاف الجوز أو البقان إلى مزيج الشوفان.