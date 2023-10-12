أفضل من المكملات الغذائية.. 8 مشروبات لعظام قوية

الشيخوخة وسوء التغذية ونقص فيتامين D يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى جعل العظام ضعيفة وهشة، مما يؤدي غالبًا إلى حالة تسمى هشاشة العظام. بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يمكن علاج هذه الحالة عن طريق تناول الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تعزز امتصاص فيتامين D في الجسم وتحسن صحة العظام، كما يلي:

1. الحليب

منذ العصور القديمة، كان الحليب يُعطى للأطفال والكبار لما يحتويه من دهون صحية ومحتواه العالي من الكالسيوم، وهو أمر حيوي لصحة العظام.

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2. عصائر الخضروات الورقية

تشتمل الخضروات الورقية بشكل طبيعي على عناصر غذائية أساسية مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. إن دمج الخضروات الورقية في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يحفز بشكل طبيعي معادن تقوية العظام مثل الكالسيوم، مما يساعد على امتصاص فيتامين D ويحسن صحة العظام.

3. مرق العظام

يمكن أن يساعد تحضير مرق العظام مع لحم الضأن أو أرجل الضأن أيضًا على تعزيز المناعة وتحسين صحة العظام، لأن الكولاجين والمعادن، المتوافر بكثافة فيها، يمكن أن يساعد على تحسين كثافة العظام.

4. عصير الطماطم

كما أن تناول عصير الطماطم بكميات معتدلة يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين صحة العظام، وذلك بسبب محتواه العالي من اللايكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة الأساسية التي تقلل من فقدان العظام. لكن يجب مراعاة أن الإفراط في تناول عصير الطماطم ربما يزيد من خطر الأوكسالات، مما قد يترتب عليه تعرض لخطر الإصابة بحصوات الكلى.

5. عصير التوت والزبادي

إن الجمع بين التوت، الغني بمضادات الأكسدة، ومحتوى البروبيوتيك والكالسيوم الموجود بنسب عالية في الزبادي، يساعد على تحسين صحة العظام.

6. عصير البرتقال المدعم

يشتهر عصير البرتقال بمحتواه الغني بفيتامين C بشكل طبيعي، والذي يلعب دورًا أساسيًا في امتصاص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين D. ويعد اختيار تناول عصير البرتقال المدعم بفيتامين D أحد الأفكار المناسبة للإسهام في تحسين صحة العظام.

7. شاي الأعشاب

يحتوي شاي الأعشاب مثل شاي نبات القراص، وهو ما يُعرف باسم النعناع البلدي في بعض البلدان، على معادن تدعم صحة العظام.

8. عصير اللوز والحليب والتمر

يعد عصير اللوز والحليب والتمر اللذيذ مصدرًا رائعًا للكالسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد على تحسين صحة العظام.