مهارات حياتية أساسية يجب أن يتعلمها كل طفل قبل سن العاشرة

تزداد تربية الأطفال صعوبة يومًا بعد اليوم وهو ما يتطلب اهتمام أكبر من الآباء لتجنب حدوث تدهور في الصحة البدنية أو النفسية لأطفالهم. وبحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يمكن تخفيف العبء على كاهل الوالدين من خلال تعليم مهارات حياتية للأطفال تجعلهم أكثر مسؤولية وتوفر وقتًا للآباء لقضاء أوقات في الاضطلاع بباقي مسؤوليات حياتهم ورعاية ذاتهم في نفس الوقت، كما يلي:

1. مهارات التواصل

يجب تعليم الأطفال كيفية التعبير عن أنفسهم بوضوح والاستماع بنشاط والتعبير عن احتياجاتهم ومشاعرهم بشكل فعال.

2. حل المشاكل

ينبغي تشجيع التفكير النقدي وقدرات حل المشكلات من خلال تقديم التحديات والألغاز المناسبة للعمر.



3. الصمود

يمكن أن يساعد فهم الأطفال أن النكسات والفشل جزء من الحياة في المضي قدمًا. ينصح الخبراء بتعليم الأطفال كيفية التعافي من خيبات الأمل والتعلم من الأخطاء.

4. المسؤولية

يوصي الخبراء بتعليم الأطفال كيفية الاعتناء بممتلكاتهم وإكمال الأعمال المنزلية والوفاء بالالتزامات. ويمكن غرس المسؤولية فيهم من خلال تكليفهم بالمهام المناسبة لأعمارهم.

5. إدارة الوقت

إن التعريف بمفهوم الوقت والجدولة يساعد الأطفال على تعلم كيفية تنظيم يومهم وتحديد أولويات المهام.

6. تعاطف

يمكن تعزيز التعاطف من خلال تشجيع الأطفال على فهم ومراعاة مشاعر الآخرين. كما يجب تعليمهم أن يكونوا طيبين ومراعين.



7. مهارات الطبخ الأساسية

ينصح الخبراء بتعليم مهام الطبخ البسيطة مثل صنع السندويشات أو سلق البيض أو إعداد وجبة أساسية. إن تعليم الطبخ يعزز شعور الأطفال بالاستقلال.

8. محو الأمية المالية

يسهم تعريف الأطفال بأساسيات المال والادخار والإنفاق على فهمهم قيمة المال وكيفية إدارته.

9. إسعافات أولية

يجب تعليم الأطفال كيفية الاستجابة في حالات الطوارئ، مثل تطبيق الإسعافات الأولية الأساسية للإصابات الطفيفة أو معرفة كيفية الاتصال بخدمات الطوارئ.

مادة اعلانية