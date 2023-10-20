سر اللون الأحمر.. 9 أسباب تجعل هذه الأطعمة اختياراً ذكياً لصحتك ووزنك

إن الطماطم والفلفل الأحمر والفراولة والكرز والبطيخ، وغيرها من الفواكه والخضراوات ذات اللون الأحمر تكون عادة رائعة المذاق بالإضافة إلى كونها غنية بالمركبات المفيدة مثل مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "Times of Inida"، فإنها توفر فوائد صحية للتنمية الشاملة للجسم، كما يلي:

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1. خصائص مضادات الأكسدة

تحتوي الفواكه والخضراوات الحمراء على مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.





فراولة - آيستوك كرز - آيستوك بطيخ - آيستوك

2. صحة القلب

يمكن للمغذيات النباتية الموجودة في الفواكه والخضراوات الحمراء أن تعزز صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول.

3. الوقاية من السرطان

ترتبط بعض الفواكه والخضراوات الحمراء، مثل الطماطم، بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بسبب محتواها العالي من اللايكوبين.

4. تحسين الرؤية

تحتوي الخضراوات الحمراء، مثل الفلفل الأحمر، على نسبة عالية من فيتامين C والكاروتينات، التي تدعم صحة العين وقد تقلل من خطر الضمور المرتبط بالتقدم في العمر.



الطماطم الفلفل الأحمر

5. بشرة صحية

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضراوات الحمراء على حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتعزيز البشرة الصحية والمشرقة.

6. مضادة للالتهابات

تتمتع الفواكه الحمراء مثل الكرز والتوت بخصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تخفف الألم المصاحب لهذه الحالة.

7. إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في الخضراوات والفواكه ذات اللون الأحمر في إدارة الوزن من خلال تعزيز الامتلاء وتقليل الإفراط في تناول الطعام، بما يساعد في إنقاص الوزن.

8. صحة الجهاز الهضمي

توفر الفواكه والخضراوات الحمراء الألياف الغذائية، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي عن طريق منع الإمساك وتعزيز توازن بكتيريا الأمعاء.

9. صحة الدماغ

تحتوي الفواكه والخضراوات الحمراء، مثل الفراولة والعنب الأحمر، على مركبات الفلافونويد، التي يمكن أن تعزز الوظيفة الإدراكية وتقلل من خطر التدهور المعرفي.