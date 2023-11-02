أفضل 10 أطعمة لمكافحة نقص فيتامين B12

يلعب فيتامين B12، المعروف أيضًا باسم الكوبالامين، كعنصر غذائي أساسي دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الخلايا العصبية وخلايا الدم الحمراء وتخليق الحمض النووي.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 إلى مجموعة من المشاكل الصحية، منها فقر الدم والتعب والمشاكل العصبية.

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وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، إن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة تناول فيتامين B12 بشكل طبيعي:

1. اللحوم الخالية من الدهون

تعتبر اللحوم الخالية من الدهون، وخاصة لحم البقر والدواجن، مصادر ممتازة لفيتامين B12. يمكن أن توفر حصة 85 غراما من لحم البقر المطبوخ أكثر من 80% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين B12.

2. الأسماك

إن أسماك السلمون والتونة والماكريل غنية بفيتامين B12. ويمكن لحصة واحدة فقط من هذه الأسماك الدهنية أن توفر جزءًا كبيرًا من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين B12.

3. المحار

تقول أخصائية التغذية فيدهي تشاولا مام إن المحار وبلح البحر يحتويان على نسبة عالية من فيتامين B12. يمكن أن يكونًا مصدرين مهمين بشكل خاص للأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

4. البيض

يعتبر البيض، وخاصة صفاره، مصدرًا جيدًا لفيتامين B12. يمكن أن يكون دمج البيض في النظام الغذائي طريقة مناسبة لزيادة تناول فيتامين B12.

5. منتجات الألبان

إن منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن غنية بفيتامين B12. كما أنها مصادر ممتازة للكالسيوم، مما يجعلها إضافة قيمة للنظام الغذائي.

6. الحبوب المدعومة

يتم تعزيز العديد من حبوب الإفطار بالفيتامينات الأساسية، بما يشمل فيتامين B12. ينصح الخبراء بالتحقق من ملصقات التغذية لتحديد العلامات التجارية التي تقدم مميزات غذائية إضافية.

7. الحليب النباتي المدعم

إذا كان الشخص نباتيًا أو لا يتحمل اللاكتوز، فربما يكون الحليب النباتي المدعم مثل اللوز أو الصويا أو حليب الأرز مصدرًا موثوقًا لفيتامين B12.

8. خميرة الغذاء

إن الخميرة الغذائية هي عنصر شائع بين النباتيين بسبب نكهتها الشبيهة بالجبن. كما أنها مدعمة بفيتامين B12، ما يجعلها إضافة ممتازة لمختلف الأطباق.

9. الكبد

يساعد تناول اللحوم العضوية مثل الكبد على الحصول على نسبة جيدة من فيتامين B12. ويمكن أن توفر حصة صغيرة كمية كبيرة من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين B12.

10. المكملات الغذائية

إذا كان الشخص يواجه صعوبة في الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 من خلال المصادر الغذائية، فربما يمكن أن يتناول المكملات الغذائية. تتوفر مكملات فيتامين B12 بسهولة بدون وصفة طبية ويمكن أن تكون وسيلة فعالة لمعالجة النقص. لتعزيز الامتصاص، ينصح الخبراء تناول فيتامين B12 مع حمض الفوليك لتعزيز الامتصاص.