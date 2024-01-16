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Man in down jacket tries to keep warm and not freeze in his stalled car in winter. The concept of a dangerous accident or heater failure in the cold season stock photo
(تعبيرية)

للرجال.. احذروا من خاصية بسياراتكم تؤثر سلباً على خصوبتكم

تدفئة المقاعد، وهي ميزة متوفرة في العديد من السيارات الحدثة وتلقى رواجاً في الشتاء، تؤثر سلباً على مستوى خصوبة الرجال

العربية.نت
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رغم الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة في العديد من البلدان حالياً، فإن الأطباء يوصون الرجال بتجنّب تشغيل ميزة "تدفئة المقاعد" في سياراتهم.

وبحسب ما نشره موقع "نيويورك بوست"، يتخوّف الأطباء من أن هذه الميزة الشائعة قد تؤثر سلباً على الخصوبة.

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كما ينصح الخبراء الرجال بتجنّب البطانيات الكهربائية، حيث إنها هي الأخرى قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الخصوبة لدى الرجل.

إلا أن بعض الخبراء يرون أن الاستخدام قصير المدى للتدفئة المقاعد أو للبطانيات الكهربائية لا ينبغي أن يمثل مشكلة.

يذكر أن الحرارة ليست هي فقط التي تؤثر على خصوبة الرجال، حيث توصلت دراسة أجرتها جامعة هارفارد العام الماضي إلى أن بعض المهن يمكن أن تؤثر أيضاً عليها.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يعملون في وظائف تتطلب جهداً بدنياً لديهم عدد حيوانات منوية أعلى بنسبة 50% تقريباً من نظرائهم الذين يعملون في المكاتب.

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