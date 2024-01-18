بينها الخضروات.. أطعمة خارقة للتحكم بالكوليسترول السيئ

الكوليسترول مادة دهنية ينتجها الكبد تلعب دوراً حيوياً في صحة الإنسان. مع ذلك، فهو مرتبط أيضاً بحالات صحية مختلفة، بينها النوبات القلبية والسكتات الدماغية إذا كان موجوداً بكميات زائدة.

وفي حين أن أجسامنا تنتج الكوليسترول بشكل طبيعي، فإن الخيارات الغذائية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مستوياته.

في السياق كشف موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص في تقرير عن 10 أطعمة خارقة للتحكم بالكوليسترول السيئ، خاصة في فصل الشتاء، حيث يصبح الحفاظ على نظام غذائي صحي للقلب أكثر أهمية، وفق الدكتور مانيش إيتوليكار بمستشفى فورتيس الهندي:

1- البقوليات

أثبتت البقوليات، بما في ذلك الفول والبازلاء والعدس، فوائدها في تقليل مستويات LDL.

وكشفت دراسة أجريت عام 2021 أن الاستهلاك اليومي لكوب واحد من الفاصوليا أدى إلى انخفاض مستويات LDL بشكل ملحوظ. لذا يُنصح بتناول البقوليات بانتظام بدلاً من الحبوب المكررة واللحوم المصنعة لنمط حياة أكثر صحة للقلب.

2- المكسرات

يمكن التحكم في الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي عن طريق تناول المكسرات بانتظام مثل الجوز واللوز والكاجو والفول السوداني والفستق. كما أنها مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لصحة القلب.

3- الأفوكادو

الأفوكادو مصدر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، والتي تلعب دوراً مهماً في خفض نسبة الكوليسترول الضار.

ويُنصح بدمجها في السلطات أو الخبز المحمص لتقليل مستويات LDL. فبحسب دراسة أجريت عام 2015، يؤدي الاستهلاك اليومي للأفوكادو إلى انخفاض واضح في LDL ويعزز صحة القلب.

4- الأسماك

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تسهل زيادة نسبة الكوليسترول الحميد وانخفاض نسبة الكوليسترول الضار.

أما أفضل طريقة لطهي السمك للحفاظ على فوائده وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب فهي طهيه على البخار، لذا ينصح بتناوله بهذه الطريقة.

5- جميع أنواع الحبوب

يرتبط اتباع نظام غذائي يحتوي على 3 حصص من الحبوب الكاملة يومياً بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 19%، لأنها تحتوي على البيتا غلوكان.

ويُنصح باختيار الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير لتوفير الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية لصحة القلب.

6- الفواكه والتوت

من أجل خفض مستويات الكولسترول السيئ، ينصح بتناول الفواكه مثل التفاح والفراولة الغنية بالألياف القابلة للذوبان.

وإلى جانبهما حاول تضمين التوت أيضاً بسبب خصائصه المضادة للأكسدة وللالتهابات.

7- الشوكولاتة الداكنة

يُعتقد أن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو 75-85 % لديها القدرة على خفض نسبة الكوليسترول الضار.

ومن المعروف أيضاً أن الكاكاو يساهم في إدارة الكوليسترول بسبب اشتماله على مركبات مثل البوليفينول والريسفيراترول.

8- فول الصويا

قد يساعد فول الصويا، كجزء من نظام غذائي صحي للقلب، على خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والكوليسترول الكلي.

استبدل اللحوم بالتوفو أو اطهها بزيت فول الصويا لدمج المزيد من الصويا في وجباتك.

9- الخضروات

تساهم الخضروات الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة والمواد المغذية بتحسين مستويات LDL وHDL ومستويات الكوليسترول الإجمالية.

إن تناول أكثر من 3 حصص من الفواكه والخضروات يومياً يمكن أن يؤدي إلى تحسين صحة القلب.

10- الثوم

ارتبط الثوم، الذي يحتوي على الأليسين، بانخفاض LDL والكوليسترول الكلي.

وفي حين أن مكملات الثوم قد تكون أكثر فعالية، إلا أن دمج الثوم في نظامك الغذائي يمكن أن يساهم في صحة القلب.

وبالإضافة إلى هذه الأطعمة الفائقة، فكر في إضافة الشاي والخضروات الورقية الداكنة وزيت الزيتون البكر الممتاز إلى نظامك الغذائي الشتوي لإدارة شاملة للكوليسترول.

يشار إلى أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن ومتنوع، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يعتبر أمراً بالغ الأهمية لصحة القلب بشكل عام.