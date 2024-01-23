10 أسباب تجعل الكركم الخام أفضل من المسحوق

يشتهر الكركم، الذي يشار إليه غالبًا باسم "التوابل الذهبية"، بخصائصه الطبية القوية واستخداماته في الطهي. في حين أن مسحوق الكركم هو عنصر أساسي في الكثير من المطابخ، فإن فوائد نظيره الخام غالبا ما تمر من دون أن يلاحظها أحد. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، إن بعض الأسباب التي تجعل الكركم الخام أفضل من المسحوق تشمل:

1. ارتفاع محتوى الكركمين

يحتوي الكركم الخام عادةً على تركيز أعلى من الكركمين، وهو المركب النشط المسؤول عن خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. يمكن أن تنخفض مستويات الكركمين أثناء المعالجة التي تحول الكركم الخام إلى مسحوق.

2. ملف غذائي أكثر ثراءً

يحتفظ الكركم الخام بمجموعة واسعة من العناصر الغذائية، بما يشمل الفيتامينات والمعادن والزيوت الأساسية. تؤدي معالجة الكركم إلى مسحوق إلى فقدان بعض المركبات المتطايرة، مما يقلل من محتواه الغذائي الإجمالي.

3. نكهة ورائحة أفضل

يقدم الكركم الخام تجربة أكثر انتعاشًا وعطرية مقارنةً بالشكل المسحوق. تساهم الزيوت الطبيعية الموجودة في الكركم الخام في الحصول على نكهة أكثر ثراءً تعزز مذاق أطباق الطهي.

4. الحفاظ على الزيوت العطرية

تعتبر الزيوت الأساسية الموجودة في الكركم الخام، مثل التيرمون والأتلانتون، ضرورية لفوائدها العلاجية. يمكن يحدث فقدان جزئي أو كلي للزيوت الأساسية أثناء الطحن والمعالجة اللازمة لإنتاج مسحوق الكركم.

5. تعزيز التوافر البيولوجي

يكون التوافر الحيوي للكركمين، أو قدرة الجسم على امتصاصه والاستفادة منه، أعلى في الكركم الخام. إن الجمع بين الكركم الخام مع الدهون الصحية أو الفلفل الأسود يمكن أن يزيد من تعزيز امتصاص الكركمين، وتحسين آثاره العلاجية.

6. مضادات الأكسدة الطبيعية

الكركم الخام غني بمضادات الأكسدة الطبيعية، التي يمكن أن تتضاءل أثناء عملية التجفيف والطحن المستخدمة في صنع مسحوق الكركم. تلعب مضادات الأكسدة دورًا حيويًا في تحييد الجذور الحرة وتعزيز الصحة العامة.

7. الحفاظ على الإنزيمات

يمكن أن تساهم الإنزيمات الطبيعية الموجودة في الكركم الخام في خصائصه الهضمية والمضادة للالتهابات. إن الإنزيمات حساسة للحرارة وربما تتعرض للخطر أثناء خطوات المعالجة المطلوبة لإنتاج مسحوق الكركم.

8. أقل عرضة للتلوث

يمكن لعملية تجفيف مسحوق الكركم وطحنه أن تجعله أكثر عرضة للتلوث، بما يشمل احتمالات الغش ووجود مواد مضافة غير مفيدة. ومن غير المرجح أن يتعرض الكركم الخام، في حالته الطبيعية، مثل هذه المخاطر.

9. براعة في تطبيقات الطهي

يوفر الكركم الخام تنوعًا في تطبيقات الطهي، مما يسمح باستخدامات إبداعية في السلطات والعصائر أو كإضافة لذيذة إلى الأطباق المختلفة. كما أن قوامه وشكله يجعله عنصرًا ديناميكيًا في كل من المستحضرات النيئة والمطبوخة.

10. الحد الأدنى من المعالجة

يتوافق اختيار الكركم الخام مع تفضيل الأطعمة المعالجة بأقل قدر ممكن. من خلال اختيار الشكل الخام، يمكن ضمان وجود ارتباط أوثق بالحالة الطبيعية لهذه التوابل النابضة بالحياة، والحفاظ على سلامتها وخصائصها المعززة للصحة.