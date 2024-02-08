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نصائح حول 6 فواكه جافة ومكسرات.. ما يجب تناوله أو تجنبه في الصباح

يحذر الخبراء من تناول الكاجو على معدة خاوية في الصباح لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون

العربية.نت - جمال نازي
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الجميع يعشق الفواكه المجففة والمكسرات، ولكن هل تعلم أن هناك وقتا مناسبا لتناول كل فاكهة جافة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية؟

فبحسب ما نشره موقع DNA India، فإن هناك 6 أنواع من الفواكه والمكسرات التي يجب تناولها أو ينبغي تجنبها صباحًا، كما يلي:

التمر
التمر

1- التمر:

اللوز
اللوز

2- اللوز:

التين المجفف
التين المجفف

3- التين:

الزبيب
الزبيب

4- الزبيب:

الجوز
الجوز

5- الجوز:

الكاجو
الكاجو

6- الكاجو: يجب تجنب تناول الكاجو في الصباح على معدة فارغة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون.

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