نصائح حول 6 فواكه جافة ومكسرات.. ما يجب تناوله أو تجنبه في الصباح
يحذر الخبراء من تناول الكاجو على معدة خاوية في الصباح لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون
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الجميع يعشق الفواكه المجففة والمكسرات، ولكن هل تعلم أن هناك وقتا مناسبا لتناول كل فاكهة جافة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية؟
فبحسب ما نشره موقع DNA India، فإن هناك 6 أنواع من الفواكه والمكسرات التي يجب تناولها أو ينبغي تجنبها صباحًا، كما يلي:
1- التمر:
2- اللوز:
3- التين:
4- الزبيب:
5- الجوز:
6- الكاجو: يجب تجنب تناول الكاجو في الصباح على معدة فارغة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون.
2- اللوز:
3- التين:
4- الزبيب:
5- الجوز:
6- الكاجو: يجب تجنب تناول الكاجو في الصباح على معدة فارغة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون.
3- التين:
4- الزبيب:
5- الجوز:
6- الكاجو: يجب تجنب تناول الكاجو في الصباح على معدة فارغة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون.
4- الزبيب:
5- الجوز:
6- الكاجو: يجب تجنب تناول الكاجو في الصباح على معدة فارغة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون.
5- الجوز:
6- الكاجو: يجب تجنب تناول الكاجو في الصباح على معدة فارغة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون.
6- الكاجو: يجب تجنب تناول الكاجو في الصباح على معدة فارغة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون.
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