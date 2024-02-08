نصائح حول 6 فواكه جافة ومكسرات.. ما يجب تناوله أو تجنبه في الصباح

الجميع يعشق الفواكه المجففة والمكسرات، ولكن هل تعلم أن هناك وقتا مناسبا لتناول كل فاكهة جافة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية؟

فبحسب ما نشره موقع DNA India، فإن هناك 6 أنواع من الفواكه والمكسرات التي يجب تناولها أو ينبغي تجنبها صباحًا، كما يلي: