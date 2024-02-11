بينها امتلاك حيوان أليف.. تغييرات بسيطة قد تحمي قلبك

هل تعلم أن القلب يعتبر جوهر الحياة؟

هو يدق 100 ألف مرة في اليوم ويضخ 23 ألف لتر من الدم في الجسم.

إذ يزود الدم خلايا الجسم بالأكسجين والعناصر الغذائية، ويحمل معه ثاني أكسيد الكاربون والفضلات من الخلايا. وبالتالي، تعتمد جميع الأعضاء على القلب للحصول على العناصر اللازمة لها لأداء وظائفها. فمن دون القلب، تموت الأعضاء.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن لسلسلة من التغييرات الصغيرة بالعادات أن تكون لها فوائد كبيرة على صحة القلب والأوعية الدموية، ما يقلل من نسبة الكوليسترول ويخفض ضغط الدم.

في التفاصيل يقول الباحثون إنك تحتاج فقط إلى إجراء تغييرات صغيرة على روتينك اليومي لرؤية فرق كبير في صحة قلبك. وهذا لا يشمل التدرب في صالة الألعاب الرياضية كل يوم، لكن ركوب الدراجات والمشي وامتلاك حيوان أليف قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إليك أبرز التغييرات التي يمكن إدخالها على برنامجك اليومي:

- ركوب الدراجة لمدة 12 دقيقة يومياً يكفي للبدء في تحسين نظام القلب والأوعية الدموية لديك، ويقلل نسب الإصابة بالأمراض المتعلقة بالقلب، كما أنه يخفض ضغط الدم، ويحسن وظائف الكوليسترول والإنسولين، ويقلل من مستويات الالتهاب والإجهاد.

- تناول ما بين كوب واحد و5 أكواب من القهوة يومياً يرتبط بانخفاض احتمال الإصابة بأمراض القلب، وسرطان الكبد، وسرطان بطانة الرحم، والاكتئاب.

- يعد التبرع بالدم طريقة للمساعدة في إنقاذ أرواح الآخرين، غير أنه ينقذنا أيضاً لأنه يفيد صحة القلب والأوعية الدموية. ويعتبر التبرع بالدم بانتظام وسيلة مساعدة في إدارة ارتفاع ضغط الدم.

- تناول نظام غذائي غني بالنباتات قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى النصف، ويكون له تأثير كبير في صحة قلبك.

- يمكن للمشي 2337 خطوة يومياً أن يبقي مؤشراتك الحيوية في أفضل حالاتها، ويقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

- يعتبر تناول الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم ليلاً أو حتى قبل الذهاب إلى السرير مباشرة أمراً يؤثر بشكل إيجابي في النوم والصحة بشكل عام.

وأخيراً، أكدت الدراسات وجود علاقة إيجابية بين وجود حيوان أليف في المنزل وصحة القلب. إذ وجد باحثون أن ملكية الحيوانات الأليفة ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31%.