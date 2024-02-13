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أطعمة حمراء - تعبيرية من آيستوك
فواكه وخضروات حمراء - آيستوك

للقلب والهضم والمناعة.. فوائد صحية ذهبية للأطعمة الحمراء

الأطعمة ذات اللون الأحمر تبدو نابضة بالحياة وتحتوي على مركبات مهمة مثل الليكوبين والأنثوسيانين والبيتالين

العربية.نت - جمال نازي
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يتم الاحتفال باللون الأحمر عالميًا باعتباره لون الحب والعاطفة، كما أنه مرتبط بالقلب. ومع اقتراب الاحتفال بيوم الحب Valentine's Day، يصبح اللون الأحمر هو اللون المهيمن على الملابس والزهور والديكور. إلا أنه يجب تضمين الأطعمة ذات اللون الأحمر أيضا في النظام الغذائي نظرا لفوائدها الصحية المتعددة، بحسب ما نشره موقع "هيلث شوتس" Health Shots.

ويقول اختصاصي التغذية دكتور روهيني باتيل إنه يمكن اختيار الأطعمة الصحية حمراء اللون بما لا يشمل بالطبع كعك الـ"ريد فيلفيت"، وإنما الخضراوات والفواكه الطازجة منها، التي تحتوي على مركبات مهمة مثل الليكوبين والأنثوسيانين والبيتالين، والتي تمنح الجسم الفوائد التالية:

أطعمة حمراء - تعبيرية من آيستوك
أطعمة حمراء - تعبيرية من آيستوك

1- صحة القلب

تحتوي الأطعمة الحمراء، وخاصة الطماطم، على مادة الليكوبين المعروفة بخصائصها الوقائية للقلب. ويساعد اللايكوبين على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت دراسة، نُشرت عام 2021 في دورية Bioscience Research، أن البوتاسيوم الموجود في البطيخ، على سبيل المثال، يساعد في مكافحة أمراض القلب ويحمي صحة القلب.

2- الوقاية من السرطان

يقول دكتور باتيل إن مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة الحمراء تحارب الجذور الحرة. من المحتمل أن تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما يشمل سرطان الثدي والبروستاتا.

3- تحسين الرؤية

إن الفواكه الحمراء مثل الفراولة والبطيخ غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة. أنها تعزز صحة العين وتقلل من خطر الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

4- تعزيز المناعة الطبيعية

يسهم فيتامين C في الأطعمة الحمراء في تعزيز جهاز المناعة، الذي يساعد الجسم على مكافحة الالتهابات وكذلك الأمراض.

أطعمة حمراء - تعبيرية من آيستوك
أطعمة حمراء - تعبيرية من آيستوك

5- بشرة صحية

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة الحمراء أيضًا في تحسين صحة الجلد. إنها تكافح علامات الشيخوخة من خلال المحافظة على بشرة متألقة.

6- صحة الجهاز الهضمي

يضيف دكتور باتيل أن الفواكه الحمراء مثل التوت والكرز غنية بالألياف، مشيرًا إلى أنها تساعد على تحسين الهضم وتعزز صحة الأمعاء.

7- خصائص مضادة للالتهابات

تحتوي الأطعمة الحمراء، بما يشمل الكرز والرمان، على مركبات مضادة للالتهابات. قد تساعد الأطعمة ذات اللون الأحمر في تخفيف الالتهاب في الجسم.

8- التحكم في وزن الجسم

يساعد محتوى الألياف في الأطعمة الحمراء في تعزيز الشعور بالامتلاء. وبالتالي، يدعم جهود إدارة الوزن.

فواكه وخضروات حمراء - آيستوك
فواكه وخضروات حمراء - آيستوك

أطعمة حمراء لنظام غذائي صحي

تشمل قائمة الخضروات والفواكه الحمراء التي يمكن تضمينها في نظام غذائي صحي، ما يلي:

الطماطم: الفراولة: الفلفل الأحمر: الكرز: البطيخ: الرمان: التفاح الأحمر: التوت:

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تحذيرات مهمة

يقول دكتور باتيل إنه يمكن دمج مجموعة متنوعة من الأطعمة الحمراء في النظام الغذائي اليومي، بحيث يتناول الشخص ما لا يقل عن 2 إلى 3 حصص يوميًا، لكن يجب أن يوضع في الاعتبار أن الاستهلاك المفرط للأطعمة الحمراء ربما يؤدي إلى إزعاج الجهاز الهضمي لدى البعض.

ويجب على أي شخص لديه حساسية تجاه الفواكه أو الخضروات حمراء اللون تجنبها. ويمكن أن يحتاج أولئك الذين يعانون من حالات طبية معينة، مثل حصوات الكلى أو مشاكل الجهاز الهضمي، إلى الحد من تناولها.

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