للقلب والهضم والمناعة.. فوائد صحية ذهبية للأطعمة الحمراء

يتم الاحتفال باللون الأحمر عالميًا باعتباره لون الحب والعاطفة، كما أنه مرتبط بالقلب. ومع اقتراب الاحتفال بيوم الحب Valentine's Day، يصبح اللون الأحمر هو اللون المهيمن على الملابس والزهور والديكور. إلا أنه يجب تضمين الأطعمة ذات اللون الأحمر أيضا في النظام الغذائي نظرا لفوائدها الصحية المتعددة، بحسب ما نشره موقع "هيلث شوتس" Health Shots.

ويقول اختصاصي التغذية دكتور روهيني باتيل إنه يمكن اختيار الأطعمة الصحية حمراء اللون بما لا يشمل بالطبع كعك الـ"ريد فيلفيت"، وإنما الخضراوات والفواكه الطازجة منها، التي تحتوي على مركبات مهمة مثل الليكوبين والأنثوسيانين والبيتالين، والتي تمنح الجسم الفوائد التالية: