بديل القهوة الصباحية لبشرة بلا تجاعيد.. كوب "المرق" حديث التواصل

انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن الفوائد الصحية لما أطلق عليه "المشروب السحري".

وبات مؤثرون متخصصون في الصحة واختصاصيو التغذية يروجون لهذا المشروب وهو مرق العظام، ويستعرضون فوائده الصحية داخل وخارج الجسم، من الجهاز الهضمي والنشاط، إلى البشرة الصافية والمشدودة.

كما يروج البعض إلى أن تناول كوب من المرق عالي البروتين بدلاً من قدح القهوة الصباحي يوفر طاقة صباحية من دون آثار الكافيين التي قد تسبب التوتر، بحسب موقع "هيلث" الطبي.

وأكدت كريستين دراير وهي اختصاصية تغذية مسجَّلة ومدربة شخصية معتمدة أن "استهلاك مرق العظام يُعدّ آمناً بشكل عام بالنسبة لمعظم الناس، ويمكن أن يكون إضافة صحية لنظامك الغذائي عند تناوله باعتدال".

واستحوذ مرق العظام منذ فترة طويلة على الاهتمام (معظمه في الدوائر الصحية البديلة) لجميع أنواع الفوائد المحتملة، مثل تخفيف آلام المفاصل، ودعم صحة الأمعاء، وحتى تقليل التجاعيد أو الوقاية منها.

كيف نحضر مرق العظام؟

لاستخلاص مرق العظام، فإنه يتم طهي عظام العجل أو الخروف لعدة ساعات على النار، مع إضافة المطيّبات، ويسمح وقت الطهي الطويل بتسرب المزيد من العناصر الغذائية من العظام إلى سائل الطهي.

وعندما يبرد يجب أن يكون قوام مرق العظام هلامياً وليس سائلاً، وذلك دليل على أن المرق يحتوي على كل العناصر الغذائية التي استخلصها من العظام.

ويحضر العديد من الأشخاص مرق العظام مع إضافة الأعشاب والتوابل العلاجية مثل الكركم الذي يساعد على تقليل الالتهاب في الجسم.

وعادةً ما يحضر الأشخاص كمية كبيرة من المرق ويحفظونه في الثلاجة للاستخدام عند الحاجة، ويمكن حفظ مرق العظام في الثلاجة لمدة 3 أشهر تقريباً.

أفضل من القهوة الصباحية

رغم أنه يمكن تقديم كليهما في كوب، فإنه ليس هناك كثير من القواسم المشتركة بين مرق العظام والقهوة، ومن المؤكد أنهما لا يتشابهان مطلقاً بالمذاق، إذ إن نكهة القهوة حمضية ومُرّة، ومذاق مرق العظام لذيذ، لذا فإن تناول مرق العظام بدلاً من القهوة سيأتي مع بعض التغييرات المهمة.

ومن الناحية الغذائية، فإن المشروبين مختلفان تماماً أيضاً، يحتوي كوب واحد من القهوة على نحو 2 من السعرات الحرارية لكل كوب، بالمقابل فإن الكمية نفسها من مرق العظام تحتوي على نحو 40 سعرة حرارية.

وحسبما أوضح اختصاصي التغذية وان نا تشون للموقع، يمكن أن يكون شُرْب مرق العظام خياراً أفضل من القهوة، لا سيما إذا كان الأفراد يميلون إلى إضافة كثير من السكر إلى قهوتهم، لأن شرب المشروبات السكرية في الصباح يمكن أن يسبب انهياراً في الطاقة بعد وقت قصير.

ويبقى الفارق الغذائي الأساسي بين مرق العظام والقهوة هو البروتين، إذ يوفر كوب من مرق العظام 9 غرامات من هذه المغذيات الكبيرة، في حين لا توفر القهوة أي شيء.

وفقاً لتشون، فإن محبي مرق العظام على حق في أن المشروب اللذيذ يوفر الطاقة من دون توتر أو انهيار لاحق في طاقة الجسم. رغم أن مرق العظام لا يحتوي على مادة الكافيين (لذلك لن تواجه بالضرورة موجة فورية من النشاط)، فإنه قد يوفر تدفقاً ثابتاً للطاقة طوال الصباح.

لا أدلة علمية

ومع ذلك، وفقاً لدراير، فإن الأدلة العلمية التي تدعم هذه الادعاءات ليست قوية.

وتم إجراء معظم الدراسات حول تأثيرات مرق العظام على الحيوانات، وليس البشر، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتأكُّد من صحتها سريرياً.

وعلى سبيل المثال، أشارت دراسة أُجريت على الفئران عام 2021 إلى أن مرق العظام يمكن أن يعكس الضرر الناجم عن التهاب القولون التقرحي. وقد استخدمت الدراسات السابقة حول عمل مرق العظام المضاد للالتهابات (مثل تلك التي أُجريت عام 2015 حول صحة الجهاز التنفسي) الفئران، وليس البشر.

وفي ما يلي 5 فوئد لمرق العظام على الصحة:

يدعم المفاصل

الكولاجين هو البروتين الذي يوفر بنية الجلد والعظام والأوتار والأربطة في الجسم. على سبيل المثال، قد توفر الأطعمة الغنية بالكولاجين الدعم لحالات مثل هشاشة العظام، وهي حالة مشتركة تتآكل فيها الأنسجة المحيطة بالعظام وتتحلل بمرور الوقت.

يزود مرق العظام الجسم بالكولاجين، مما قد يساعد في إصلاح تلف المفاصل وتحسين الألم المرتبط بالتهابها.

بالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن مرق العظام يحتوي على العديد من الأحماض الأمينية، مثل الجليسين والبرولين، والأحماض الأمينية هي اللبنات الأساسية للبروتين، فهي تساعد في تكوين الأنسجة الضامة مثل الأوتار (التي تربط العضلات بالعظام) والأربطة (التي تربط العظام بالعظام الأخرى).

يحسن صحة الأمعاء

يحتوي مرق العظام على حمض أميني يسمى الغلوتامين، الذي يساعد في الحفاظ على بنية ووظيفة الأنسجة التي تبطن الجهاز الهضمي. وقد يقلل أيضاً من الالتهاب في جميع أنحاء الأمعاء.

يحتوي على بروتين عالي الجودة

يحتوي مرق العظام على نسبة عالية نسبياً من البروتين، إذ إن تناول كميات كافية من البروتين يدعم عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وكيف يستخدم جسمك الطاقة من الطعام الذي تتناوله. كما يوفر البروتين البنية والدعم للخلايا، ويساعد الخلايا على التواصل، ويحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا.

على سبيل المثال، يحتوي كوب واحد من مرق عظام اللحم البقري العضوي على 9 غرامات من البروتين، أي 18 في المائة من القيمة اليومية البالغة 50 غراماً لشخص يتناول 2000 سعرة حرارية يومياً. ويرتبط الحصول على ما يكفي من البروتين في النظام الغذائي بنمو العضلات، وإدارة الوزن بشكل أفضل، والتعافي من الجروح، من بين فوائد أخرى.

يحسن مرونة الجلد

ينتج الجسم بشكل طبيعي كمية أقل من الكولاجين مع تقدم العمر، وهذا يمكن أن يساهم في ظهور التجاعيد وتقليل مرونة الجلد مع مرور الوقت. وتركز معظم الأبحاث على دور مكملات الكولاجين في صحة الجلد بدلاً من مرق العظام على وجه التحديد، لكن بعض الدراسات أفادت بنتائج واعدة. على سبيل المثال، وجدت مراجعة منهجية لإحدى عشرة دراسة أن مكملات الكولاجين تساعد في شفاء الجروح وتأخير علامات الشيخوخة على الجلد.

لكن، للتوضيح، فإن شرب كوب من مرق العظام كل بضعة أسابيع لن يؤدي إلى تنعيم التجاعيد بطريقة سحرية. يستغرق الأمر عموماً ثمانية أسابيع على الأقل لرؤية نتائج استهلاك الكولاجين بشكل يومي.

يوفر إلكتروليتات للجسم

يحتوي مرق العظام على إلكتروليتات، وهي معادن تدعم توازن السوائل في الجسم، ويمكن أن تشمل الشوارد الموجودة في مرق العظام الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم.