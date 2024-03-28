لأمعاء صحية وجسم مرتاح.. إليك هذه النصائح

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لا شك في أن أمراض المعدة الحساسة باتت الأبرز في عصرنا هذا، لذلك قدم أحد خبراء التغذية بعض النصائح المهمة حول كيفية الحفاظ على أمعائك صحية.

نصائح هامة

فقد أفاد الطبيب ريتشارد أليسون، وفقا لدراسة جديدة شملت تناول الأطعمة الغنية بالألياف كل يوم، وتجنب الوجبات الكبيرة قبل النوم بثلاث ساعات، وفقا لصحيفة "ميرور".

وأضاف أن علينا تناول طعام مليء بالألياف كل يوم، كذلك تجنب الوجبات الكبيرة لمدة 3 ساعات قبل موعد النوم.

أيضا نصح بشرب الكثير من الماء، ومضغ الطعام جيدا.

كما قال إنه علينا تجربة فاكهة أو خضراوات جديدة كل أسبوع، مشددا على أن الأكل ببطء يمكن أن يساعد في تحقيق هضم أفضل.

وأكد أنه للحفاظ على صحة الأمعاء، تأكد من أن نظامك الغذائي يحتوي على الكثير من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات، مثل الفول والعدس.

تؤثر على كل الجسم

يشار إلى أن صحة الأمعاء لا ترتبط بجهازك الهضمي فقط، وإنما تؤثر بشكل واضح على بقية الجسم، الذي تظهر عليه علامات تحذرك من وجود مشكلة، وتشكل مؤشرا على ضرورة إجراء تغييرات.

وقد يكون الشعور بعدم الراحة المتكرر والغازات والانتفاخ والإمساك والإسهال وحرقة المعدة علامات على أن أمعاءك تواجه صعوبة في هضم الأطعمة والتخلص منها.

كما أن الأمعاء غير الصحية يمكن أن تؤدي إلى الأرق أو قلة النوم، ما يؤدي إلى التعب.