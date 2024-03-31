خلال شهر رمضان.. 7 نصائح يجب اتباعها لمنع رائحة الفم الكريهة

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يعاني البعض من انبعاث رائحة غير مستحبة من الفم أثناء الصيام في أيام شهر رمضان. بحسب ما نشرته صحيفة "Times of India"، يمكن اتباع النصائح للحفاظ على رائحة فم مقبولة وشعور بالانتعاش وصحة فم مثالية. تساعد النصائح التالية على تحسين رائحة الفم كما تلعب دورًا حاسمًا في الصحة العامة.

1. الجفاف

يعد الجفاف سببًا رئيسيًا لرائحة الفم الكريهة أثناء أوقات الصيام. يميل الفم إلى الجفاف بسبب عدم تناول كمية كافية من الماء طوال اليوم مما يؤدي إلى انخفاض معدل إنتاج اللعاب. يساعد اللعاب على التخلص من جزيئات الطعام والبكتيريا الموجودة في الفم، والتي ربما تؤدي إلى انبعاث رائحة الفم الكريهة بسبب عدم كفاية محتوى اللعاب. ينبغي شرب كمية كافية من الماء بين المغرب وحتى وجبة السحور.

2. تنظيف الأسنان باستمرار

من المهم تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام لمواجهة رائحة الفم الكريهة. للحفاظ على الفم نظيفًا ومنتعشًا، يجب تذكر دائمًا تنظيف الأسنان مرتين يوميًا على الأقل. يمكن استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لتنظيف شامل لجميع أسطح الأسنان بما يشمل اللسان واللثة. ينبغي اختيار فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لتجنب تهيج اللثة عند تنظيف الأسنان قبل السحور. ويمكن للمرء أيضًا استخدام المسواك في النهار لأنه لا يفطر.

3. استعمال الخيط يوميا

وفقًا للدكتور أكشاي بوشان، طبيب أسنان، إن "استخدام خيط الأسنان لا يحظى بالكثير من الاهتمام ولكنه لا يقل أهمية في نظافة الفم عن تنظيف الأسنان بالفرشاة. من خلال استخدام خيط الأسنان، تتم إزالة جزيئات الطعام واللويحات من بين الأسنان أو على طول اللثة حيث قد لا تمسها فرشاة الأسنان. يمكن استخدام خيط الأسنان مرة واحدة يوميًا، ويُفضل قبل النوم للحفاظ على نفس منتعش مع تعزيز صحة اللثة.

4. استخدام غسول الفم

يمكن أن يساعد غسول الفم الذي لا يحتوي على الكحول في الحصول على نفس نظيف عن طريق إزالة البكتيريا وتحييد المركبات التي تسبب الروائح الكريهة. يُنصح باستخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، فهذا سيمكنه من الوصول إلى المناطق التي لم تتمكن فرشاة الأسنان من الوصول إليها.

5. تجنب الحلويات

بعد يوم طويل من الصيام، قد يكون من الصعب مقاومة الحلويات. لكن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى نمو البكتيريا في الفم مما يسبب تراكم الجير وانبعاث رائحة الفم الكريهة. يمكن تناول الفواكه الطازجة والتمر بدلًا من الأطعمة السكرية.

6. مضغ علكة خالية من السكر

إن مضغ العلكة الخالية من السكر خلال فترة عدم الصيام يحفز إنتاج اللعاب مما يساعد على محاربة رائحة الفم الكريهة. تعمل زيادة تدفق اللعاب أيضًا على تنظيف تجويف الفم وتحييد الأحماض التي تسبب رائحة الفم الكريهة. يوصى بمضغ العلكة التي تحتوي على الزيليتول، وهو عامل تحلية طبيعي لأنه يعيق استعمار البكتيريا في الفم.

7. تجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية

تتميز بعض الأطعمة برائحة قوية مثل الثوم أو البصل أو التوابل، التي يمكن أن تترك رائحة دائمة في الفم. في حين أن مثل هذه الأنواع من الطعام غالبًا ما تكون مغرية وشهية أثناء وجبات الفطور، لكن محاولة الحد من استهلاكها أو تنظيف الأسنان بعد تناولها مباشرة يمكن أن يساعد على موازنة آثارها على رائحة النفس.

نصيحة عامة

يجب بشكل عام التأكد من إجراء فحوصات منتظمة للأسنان. يمكن لطبيب الأسنان تقييم حالة صحة الفم وتقديم خدمات تنظيف أسنان احترافية تساعد في إزالة تراكم الجير، الذي يسهم في رائحة الفم الكريهة.