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لحم مع بطاطس
تعبيرية

منها اللحم مع البطاطس.. تركيبات غذائية ترهق المعدة

خبيرة التغذية الروسية ناتاليا لازورينكو أكدت أيضاً أن تناول الفواكه بعد الأكل مباشرة يؤذي المعدة

العربية.نت
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يظن كثير من الناس أن كمية ما يتناولونه من الطعام هو السبب في مشاكل المعدة أو حتى زيادة الوزن إلا أن الدراسات أثبت أن تناول مواد غذائية مختلفة معا يؤدي إلى مشكلات صحية وسوء الهضم، ما يؤثر سلبا في الصحة بشكل عام.

وتشير خبيرة التغذية الروسية ناتاليا لازورينكو في حديث لـ NEWS.ru إلى أن الحديث يدور عن البروتينات والنشا واللحم والحليب والحمضيات والزبادي.

زبادي
زبادي

ووفقا لها، يؤدي تناول اللحم مع البطاطس إلى سوء الهضم والشعور بثقل في المعدة، كما أن تناول الفواكه بعد وجبة الطعام مباشرة يؤدي إلى التخمر وتكوين الغازات في المعدة بسبب اختلاف سرعة هضم هذه المواد.

وأضافت لازورينكو، يمكن للحمض الموجود في الحمضيات أن يسبب تخثر بروتين الحليب، ما يؤدي إلى اضطراب عمل المعدة. ويمكن لحموضة الفاكهة أن تدمر البروبيوتيك الموجود في الزبادي، ما يقلل من فوائد تناولهما معا. كما يسبب تناول اللحوم مع الكحول ضغطا زائدا على الكبد ويضعف عملية الهضم.

وكانت لازورينكو قد أكدت في وقت سابق، أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​هو أحد أكثر أنواع الأنظمة الغذائية التي تم بحثها والموصى بها، لأنه وفقا لها، هذا النظام الغذائي غني بالأطعمة النباتية وزيت الزيتون والمكسرات والأسماك والفواكه، ما يساعد في الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يحمي ​​من الالتهابات ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ويحافظ على وزن صحي.

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