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عصائر طبيعية 4 الكرفس
الكرفس

6 فوائد صحية لشرب عصير الكرفس في الصيف

يوصي خبراء التغذية بالحرص على تناول عصير الكرفس صيفًا

العربية.نت – جمال نازي
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يمكن أن يقدم تناول عصير الكرفس خلال أشهر الصيف العديد من الفوائد الصحية، بحسب ما نشره موقع WIO News، يوصي خبراء التغذية بالحرص على تناول عصير الكرفس صيفًا للأسباب التالية:

1. الترطيب

في فصل الصيف، يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا بالغ الأهمية لمكافحة تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة ومنع الجفاف. يمكن لعصير الكرفس، الذي يحتوي على نسبة عالية من الماء، أن يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتجديد السوائل المفقودة بسبب التعرق.

2. خصائص التبريد

يتمتع الكرفس بخصائص تبريد طبيعية، مما يساعد على خفض درجة حرارة الجسم وتوفير الراحة من حرارة الصيف الحارقة. يمكن أن يساعد شرب عصير الكرفس على الشعور بالانتعاش والنشاط عندما يكون الطقس حارًا.

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3. التوازن الكهربائي

يمكن أن يؤدي التعرق في الصيف إلى فقدان الأملاح مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. يحتوي عصير الكرفس على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم ويساعد على تجديد هذه المعادن الأساسية والحفاظ على توازن الإلكتروليت في الجسم.

4. دعم الجهاز الهضمي

تشتمل الأنظمة الغذائية الصيفية عادة على وجبات خفيفة وفواكه وخضروات طازجة. يمكن لعصير الكرفس أن يدعم عملية الهضم بفضل الإنزيمات الطبيعية ومحتواه من الألياف، مما يساعد على منع الانتفاخ وعسر الهضم وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي.

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5. صحة الجلد

إن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية خلال فصل الصيف يمكن أن يؤدي إلى تلف الجلد والشيخوخة المبكرة. ولأن عصير الكرفس غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، مثل فيتامين C، فإن تناوله يمكن أن يساعد في حماية الجلد من التلف وتعزيز إنتاج الكولاجين.

6. إنقاص الوزن

يسعى العديد من الأشخاص للحفاظ على الوزن أو إنقاصه خلال أشهر الصيف. يتميز عصير الكرفس بأنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على الألياف الغذائية، مما يعزز الشبع ويدعم أهداف إنقاص الوزن عند دمجه في نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.

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