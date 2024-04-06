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المكسرات غنية بالزنك

10 أطعمة غنية بالزنك تعزز وظائف الجسم

الزنك يدعم المناعة والتمثيل الغذائي وتنظيم الهرمونات ونمو الخلايا

العربية.نت – جمال نازي
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  1. يلعب الزنك كمعدن ضروري دورًا حاسمًا في العديد من وظائف الجسم، بما يشمل دعم المناعة والتمثيل الغذائي وتنظيم الهرمونات ونمو الخلايا. من خلال دمج الأطعمة الغنية بالزنك في النظام الغذائي، يمكن أن يساعد الزنك في ضمان تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية. وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India، يوجد قائمة من 10 أطعمة غنية بالزنك يجب على كل شخص التفكير في إدخالها للنظام الغذائي:

  2. 1. المكسرات

    2. بذور اليقطين

    منتجات الألبان (آيستوك)
    منتجات الألبان (آيستوك)

    3. الحمص

    4. منتجات الألبان

    5. اللحوم الحمراء

    البيض - آيستوك
    البيض - آيستوك

    6. الحبوب الكاملة

    7. البيض

    العدس
    العدس

    8. العدس

    9. بذور دوار الشمس

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  3. 10. الدُخن

  4. يعتبر الدخن، المعروف باسم البشنة أو الذرة العويجة، مصدرًا رائعًا للزنك. يحتوي الدخن اللؤلؤي والإصبعي والبارنيارد على مستويات أعلى بكثير من الزنك مقارنة بالأرز والقمح. وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل الترويج لفوائد الدُخن المهمة، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO السنة الماضية "العام الدولي للدُخن".
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