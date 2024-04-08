لحياة خالية من الأمراض.. 10 أطعمة يجب تناولها بانتظام

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يحتاج الجسم إلى تناول العناصر الأساسية التي تساعد أعضاءه على أداء وظائفها على أكمل وجه، وللاستمتاع بالطاقة والحيوية والنشاط.

وهناك قائمة تتضمن 10 أطعمة خارقة ينبغي تناولها بانتظام للفوز بصحة جيدة وحياة سعيدة خالية من الأمراض لأطول فترة ممكنة، بحسب ما نشره موقع News 18، وهي كالتالي:

1. الخضراوات الورقية

توفر الخضراوات الورقية العناصر الغذائية الأساسية بالإضافة إلى المواد الكيمياوية النباتية التي تقاوم الأمراض. يمكن تضمين مجموعة متنوعة من الخضراوات الورقية مثل السبانخ والملفوف والخس في النظام الغذائي للحصول على صحة جيدة.

2. التوت

يحتوي التوت على نسبة عالية من الألياف وفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تتحدى الظهور المبكر لعلامات الشيخوخة.

ويمكن تناول حفنة من التوت كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى العصائر أو الزبادي أو دقيق الشوفان.

3. الخضراوات الصلبة

تشمل قائمة ما يسمى بالخضراوات البروكلي والقرنبيط والوسابي والخردل.

تتميز هذه الخضراوات باحتوائها على الألياف والمواد الكيمياوية النباتية والفيتامينات، التي تساعد في جعل الجسم يعمل بشكل أفضل ويمكن أن تمنح وقاية من عدد من الأمراض.

4. المكسرات

توفر المكسرات المغذيات الدقيقة مثل السيلينيوم إلى جانب الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي بدورها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. يجب تضمين اللوز والبندق والجوز والكاجو والبقان والفستق في النظام الغذائي في صورة وجبات خفيفة صحية بكميات معتدلة.

5. البقوليات

تساعد البقوليات في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لأنها غنية بالألياف والبروتين النباتي والفولات.

ينبغي الحرص على تناول طبق رئيسي واحد من البقوليات كل يوم، سواء كان ذلك الفاصوليا الحمراء أو فول الصويا أو الحمص أو العدس.

6. زيت الزيتون

من المعروف أن زيت الزيتون من أكثر الزيوت الصحية لطهي الطعام لأنه غني بفيتامين A والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والبوليفينول.

كما يساعد تناول زيت الزيتون بانتظام على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب إلى حد كبير.

7. الطماطم

يقلل تناول الطماطم من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والليكوبين. ويمكن إضافة الطماطم إلى الغالبية العظمى من الأطباق الرئيسية والسلاطات والحساء.

8. الزبادي

يعد الزبادي مصدرًا جيدًا للبروبيوتيك والبروتينات والكالسيوم.

ويساعد تناول الزبادي على زيادة ما يعرف باسم "البكتيريا الجيدة" في الأمعاء، والتي تحمي الجسم من البكتيريا الضارة. لكن يجب مراعاة تجنب تناول الزبادي المضاف إليه نكهات لأنه يحتوي كميات كبيرة من السكر.

9. الحبوب الكاملة

تشتهر الحبوب الكاملة بفوائدها الصحية المتعددة، حيث إن تناولها يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع الكوليسترول.

كما تحتوي الحبوب الكاملة على البروتين والكربوهيدرات المعقدة، إلى جانب المعادن والمغذيات النباتية وفيتامين B والمواد القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

10. الأعشاب والتوابل

يمكن الحصول على فوائد صحية متعددة عند تناول ملعقة صغيرة من الأعشاب والتوابل.

إن شرب خليط الكركم/الفلفل الأسود يساعد في بناء المناعة، ويمكن تناول كوب ماء مضاف إليه الكزبرة والنعناع وقشر الليمون والخيار للتخلص من السموم وطردها من الجسم، أو يمكن شرب الشاي الأخضر المدعم بقوة الليمون والزنجبيل لتسريع عملية التمثيل الغذائي.