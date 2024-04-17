اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
فواكه آيستوك
فواكه آيستوك

مفاجأة ... 5 أنواع من الفواكه تحتوي على نسبة عالية من البروتين

العربية.نت – جمال نازي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

يعد البروتين جزءًا لا يتجزأ من نمو الأنسجة وإصلاحها، كما أنه يشارك أيضًا في وظائف المناعة والعضلات وتخثر الدم، وإذا كان الشخص يتطلع إلى إنقاص الوزن، فربما تساعد خطة الوجبات الغنية بالبروتين في تحقيق الهدف.

5 أطعمة للمحافظة على صحة الكبد.. احرصوا على تناولها صحة 5 أطعمة للمحافظة على صحة الكبد.. احرصوا على تناولها

بحسب ما نشره موقع Eating Well، تشمل الخيارات الواضحة الغنية بالبروتين البروتينات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، ولكن هناك أطعمة نباتية أخرى، مثل بعض الفواكه، التي تحتوي على مستويات مناسبة من البروتين إلى جانب عدد كبير من العناصر الغذائية الأخرى مثل الألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية المقاومة للأمراض، مما يجعلها إضافة رائعة للنظام الغذائي اليومي.

إن استهلاك المزيد من الفاكهة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، في حين يقدم أيضًا فوائد للتحكم في الوزن وتعزيز الشيخوخة الصحية.

ورغم أنها لا تحتوي على نسبة كبيرة جدا من البروتين مقارنة بالدجاج والمصادر الحيوانية الأخرى على حد قول خبيرة التغذية نيكول رودريغيز، فإن دخولها ضمن الاستهلاك اليومي، بخاصة الأنواع التي تشتمل على نسبة عاليةيعد مفيدا.

وإليكم فيما يلي أنواع الفواكه ذات المحتوى العالي من البروتين:

أوراق الجوافة - آيستوك
أوراق الجوافة - آيستوك

1. الجوافة

يحتوي كوب من الجوافة على 4.2 غرام من البروتين، إلى جانب 9 غرامات من الألياف، أو حوالي ثلث الاحتياجات اليومية.

2. الجاكيه

تعتبر الكاكايا، المعروفة أيضا باسم الجاك فروت أو الجاكيه، فاكهة استوائية من آسيا وإفريقيا وبعض المناطق في أميركا الجنوبية، وهي منجم ذهب للمغذيات، حيث يتم تناول البذور واللحم في بعض الثقافات بأشكال مختلفة، فإن اللحم الذي يباع في علب هو الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى 2.6 غرام من البروتين لكل كوب واحد من الكاكايا، فإنها تحتوي أيضًا على 2 غرام من الألياف وهي مصدر جيد للبوتاسيوم.

افوكادو
افوكادو

3. التوت

يعتبر التوت إضافة لذيذة لنظام غذائي غني بالألياف، لكن التوت الأسود على وجه الخصوص يحتوي على كمية أكبر من البروتين مقارنة بأنواع التوت الأخرى. للمقارنة، يحتوي كوب من التوت الأزرق على حوالي 1 غرام من البروتين، في حين أن كوب من التوت الأسود يحتوي على ضعف هذه الكمية تقريبًا. في حين أن جميع أنواع التوت توفر المغذيات النباتية الخاصة بها بسبب الصبغات الملونة الموجودة في لحمها، فإن التوت الأسود يحتوي على مادة الأنثوسيانين، والتي يمكن أن تساعد في حماية القلب والدماغ.

4. الأفوكادو

تحتوي نصف ثمرة من فاكهة الأفوكادو على 1.5 غرام من البروتين. تشمل محتويات ثمار الأفوكادو أيضًا الألياف بواقع 5 غرام لكل نصف ثمرة بالإضافة إلى الدهون الصحية.

الرمان آيستوك
الرمان آيستوك

5. الرمان

يقدم نصف كوب من حب الرمان نحو 1.5 غرام من البروتين. كما يوفر حب الرمان 3.5 غرام من الألياف علاوة على أنها غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي تسمى بالأنثوسيانين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط