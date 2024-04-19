هل تعاني من نوبات الصداع النصفي؟.. يجب أن تفحص مستوى 6 فيتامينات

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يعاني الكثيرون من نوبات الصداع النصفي، والتي قد تتراوح ما بين معتدلة إلى حادة، مصحوبة بألم وخفقان قوي أو أحاسيس نابضة على جانب واحد من الدماغ. وفي الحالات الحادة، يكون الصداع النصفي على الأغلب مصحوبًا بالغثيان أو ربما القيء وزيادة الحساسية للضوء والأصوات.

يذكر أن الصداع النصفي هو حالة عصبية شائعة يمكن أن تؤثر على صحة الأشخاص وحياتهم الاجتماعية والعملية. ويمكن أن تستمر نوبات الصداع النصفي لساعات أو أيام. كما يمكن أن يكون الألم شديدًا بما يكفي للتداخل مع المهام العادية.

وتشير الأبحاث إلى أن بعض حالات نقص الفيتامينات قد تكون مرتبطة بتكرار وشدة نوبات الصداع النصفي، بحسب ما ورد في موقع "أونلي ماي هيلث" onlymyhealth الطبي المتخصص.

وتُعرف المرحلة الأولى من الصداع النصفي بالمرحلة البادرية، وغالبًا ما تحدث قبل بضع دقائق إلى عدة ساعات من بداية الصداع النصفي، فيما الأعراض الشائعة فتتمثل في التثاؤب والتهيج والتعب.