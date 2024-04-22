العين الكسولة.. مشاكل صحية أخطر مما نتوقع!

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حذرت أبحاث جديدة من أن كسل العين قد يكون أكثر من مجرد مشكلة في الرؤية. وفق ما نشرت صحيفة "ذا ميرور".

فالمعروف أن "العين الكسولة" حالة تؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم، كانت توصف سابقا بأنها مشكلة متعلقة بالرؤية، إلا أن الأدلة تكشف عن وجود صلة أعمق بين الحالة المعروفة باسم "الغمش" ومجموعة واسعة من الأمراض والحالات المزمنة.

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وأظهرت الاضطرابات العصبية، ارتباطات بهذه الحالة كما في أمراض باركنسون والتصلب المتعدد، والقلب والأوعية الدموية.

وقد تساهم الاضطرابات الأيضية مثل مرض السكري في تطور حالة العين الكسولة من خلال الالتهابات الجهازية.

وتشمل الأعراض الشائعة للعين الكسولة عدم وضوح الرؤية، أو الرؤية المزدوجة، أو ضعف إدراك العمق، ما يتسبب في صعوبة القراءة أو التركيز أو تتبع الأشياء بعين واحدة.

كما أن الصداع المستمر، خاصة بعد المهام البصرية، وإجهاد العين من المؤشرات المحتملة للعين الكسولة.