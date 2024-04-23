يراكم السموم ويؤثر على عضلة القلب.. تحذيرات من الباراسيتامول
حذر الطبيب المصري محمود الأنصاري، استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، من الإفراط في تناول المسكنات، لا سيما مادة الباراسيتامول
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
مع انتشار استخدام الأفراد للمسكنات بشكل مبالغ فيه في الآونة الأخيرة، حذر طبيب مصري من الإفراط في تناول المسكنات، لا سيما مادة الباراسيتامول، والتي تعتبر المسكن الأمثل والأكثر أمانًا على مر السنين.
وأشار الطبيب المصري محمود الأنصاري، استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، خلال تصريحات على فضائية مصرية، مساء الاثنين، إلى أن دراسة حديثة أجريت على الباراسيتامول؛ أظهرت أنه يسبب تراكم السموم داخل الجسم، ويؤثر على الإشارات العصبية لعضلة للقلب، ويضعف المناعة وقدرة الخلايا المناعية على التعرف على الأجسام الغريبة
.
تحذير من تناول جرعة 1000 ملغرام
وشدد على ضرورة اللجوء إلى المسكنات فقط في حالة عدم تحمل الألم، محددًا الجرعة القصوى في حال عدم تحمل الألم بـ3 أقراص 500 ملغرام كل 8 ساعات
.
كما دعا الطبيب المصري إلى تجنب تناول جرعة 1000 ملغرام من الباراسيتامول، موضحا أن جرعة 500 ملغرام في اليوم تغير من 20% من مسارات الإشارات العصبية داخل القلب.
وشدد على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التكاملية والتتابعية على عدد أكبر من الأفراد، مع مدة زمنية أطول، لتحديد تأثير الباراسيتامول بشكل دقيق، منوها أن دراسة واحدة لا تكفي في الطب.
-
شقيق مريم المصرية المقتولة في سويسرا: ابنتا أختي في أحضان أميقال أحمد مجدي في حديث لـ "العربية.نت" إن الجدة لديها حق رؤية الابنتين حاليا وفقا ... مصر
-
مصر.. تحذير من كتل هوائية صحراوية مصاحبة لموجة حارة تستمر 3 أيامحذرت هيئة الأرصاد مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من حالة الطقس، بضرورة اتخاذ ... مصر
-
منها "المردم" و"اللصيمة".. قصة أكلات مصرية شهيرة لا يتناولها إلا أهل سيناءأهالي شمال سيناء يختلفون عن باقي سكان المحافظات في بعض عاداتهم وتقاليدهم، بل وبعض ... مصر