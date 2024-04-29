5 فوائد صحية ذهبية.. هل تحب القهوة السوداء؟
مزايا متعددة تشجع على جعلها بديلاً صحياً للقهوة بالحليب
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تحتوي القهوة السوداء على كمية عالية من مضادات الأكسدة وفيتامينات B2 وB3 والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم.
وبحسب ما نشره موقع "هيلث شوتس" Health Shots، فإن هناك 5 فوائد صحية للقهوة السوداء تشجع على جعلها بديلًا لمشروب القهوة بالحليب، كما يلي:
1-مضادات الأكسدة
إن القهوة السوداء مليئة بمضادات الأكسدة، مثل حمض الكلوروجينيك، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم. يمكن أن يساعد تناول القهوة بدون حليب في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.
2-الوظائف المعرفية
يعمل الكافيين الموجود في القهوة السوداء كمنشط خفيف، مما يحسن اليقظة والتركيز والوضوح العقلي. ويمكنه أيضًا تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.
3-التمثيل الغذائي
يمكن أن يؤدي تناول الكافيين في القهوة بدون حليب إلى زيادة معدل الأيض، مما يساعد في إدارة الوزن. ويمكن أن يعزز معدل حرق الدهون ويحسن الأداء البدني أثناء ممارسة الرياضة.
4-صحة الكبد
إن الاستهلاك المعتدل للقهوة السوداء يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد، بما يشمل سرطان الكبد وتليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية، عن طريق تقليل الالتهاب ومنع تراكم المواد الضارة.
5-مرضى السكري
تم ربط القهوة السوداء بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لأنها تساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم.
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