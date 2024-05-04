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تحتوي على حديد أكثر من السبانخ .. أفضل 7 أطعمة يمكن تناولها في الصيف

ينصح الخبراء بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن يوفر الحديد الهيم وغير الهيم للجسم لتجنب الإصابة بفقر الدم

العربية.نت – جمال نازي
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يحتاج جسم الإنسان إلى نوعين من معدن الحديد، هما حديد الهيم والحديد غير الهيم، وتختلف طريقة امتصاص الجسم لهما عند تناول خيارات متنوعة من الأطعمة.

ينصح الخبراء بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن يوفر الحديد الهيم وغير الهيم للجسم لتجنب الإصابة بفقر الدم. ويحذر الخبراء، في الوقت نفسه، من أن هناك مخاطر ترتبط بشكل مباشر بالإفراط في تناول أطعمة تحتوي على نسب عالية من حديد الهيم، من بينها خطر السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية والآثار الجانبية المعوية.

المشمش في تبوك
المشمش في تبوك

وبحسب ما نشره موقع DNA India، تشمل قائمة الأطعمة التي تحتوي على مستويات من الحديد أعلى من السبانخ، والتي يمكن تناولها خلال موسم الصيف، ما يلي:

1. العدس

يحتوي العدس على أكثر من 3 ملغ من الحديد لكل نصف كوب، بالإضافة إلى البروتين أيضًا.

الفول السوداني والكاجو والجوز البرازيلي مقوية للقلب صحة الفول السوداني والكاجو والجوز البرازيلي مقوية للقلب

2. الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا على الألياف وحمض الفوليك و2 إلى 4 ملغ من الحديد لكل نصف كوب.

الكاجو
الكاجو

3. الكاجو

يتميز الكاجو بين باقي المكسرات باحتوائه على نسبة هائلة من الحديد تقدر بـ2 ملغ لكل ربع كوب.

4. بذور الشيا

يوفر ربع كوب من بذور الشيا ما يصل إلى 2 ملغ من الحديد.

5. الدواجن

تقدم الدواجن نسبة عالية من الحديد الذي يمتصه الجسم بسهولة.

ماء بذور الشيا - آيستوك
ماء بذور الشيا - آيستوك

6. القطيفة

تشتهر القطيفة بأنها غنية بالحديد والمعادن، وتحتوي أيضًا على المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم.

7. المشمش

يعد المشمش هو الغذاء المثالي للنباتيين لتلبية احتياجاتهم من الحديد في الصيف.

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