15 طريقة تجعل المرأة تتغلب على أزمة ما بعد الطلاق

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خلص تقرير أميركي متخصص إلى وضع 15 طريقة، أو 15 نصيحة، من شأنها مساعدة السيدات على التغلب على الأزمة النفسية التي تنشأ لديهن بعد الطلاق أو بعد الانفصال العاطفي، حيث إن هذه النصائح الخمسة عشر تساعد على التكيف بطريقة صحية مع الوضع الجديد الذي ينشأ بعد الانفصال.

وفي كثير من الأحيان تعاني النساء من الشعور بخسارة عميقة تتضمن مجموعة من المشاعر، بدءاً من الحزن والخسارة وحتى الغضب والارتباك.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "باور بوزيتيفيتي" المتخصص بشؤون الصحة النفسية، واطلعت عليه "العربية نت"، فإن الطرق الخمسة عشر للتغلب على أزمة ما بعد الانفصال بالنسبة للمرأة، هي كالتالي: