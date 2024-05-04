9 مشروبات يمكن أن تقلل الرغبة الشديدة في تناول السكر

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يمكن أن يكون من الصعب مقاومة الرغبة الشديدة في تناول السكريات وهي حالة يمكن أن تنبع من عوامل مختلفة، بما يشمل الأسباب الفسيولوجية والنفسية. من الناحية الفسيولوجية، يمكن أن تؤدي التقلبات في مستويات السكر في الدم والتغيرات الهرمونية ونقص المغذيات إلى إثارة الرغبة الشديدة. من الناحية النفسية، يمكن أن يلعب التوتر والعواطف والعادات دورًا أيضًا، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "Times of India".

يستجيب نظام المكافأة في الدماغ لاستهلاك السكر، ما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في الحصول على آثاره الممتعة. إن فهم الأسباب الكامنة وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر يمكن أن يساعد في إدارتها بفعالية من خلال البدائل الصحية وتغيير نمط الحياة. ولا يشترط بالضرورة الانغماس في المشروبات غير الصحية، لإشباع التوق إلى تناول السكريات، وإنما يمكن اختيار المشروبات التي تقدم حلاوة طبيعية وفوائد غذائية بما يساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول المشروبات مع تعزيز الصحة العامة. فيما يلي بعض المشروبات المنعشة التي يمكن أن تشبع الرغبة الشديدة في تناول السكر دون المساس بالصحة:

1. شاي الأعشاب

يقدم شاي الأعشاب مثل النعناع أو البابونج بديلاً طبيعيًا حلوًا ولذيذًا للمشروبات السكرية. يوفر شاي الأعشاب خيارًا خاليًا من الكافيين، فضلًا عن كونه علاجًا مهدئًا ومرطبًا يرضي الرغبة الشديدة في تناول الطعام دون إضافة سكر إضافي.

2. فواكه مغمورة في الماء

إن غمر الماء بشرائح الفواكه الطازجة مثل الفراولة أو الحمضيات أو الخيار يضيف حلاوة خفيفة ونكهة منعشة دون أي سكريات مضافة. إن المياه المملوءة بفواكه مرطبة ومنخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، خيار مثالي لإشباع الرغبة الشديدة في السكر.

3. شاي أخضر مثلج

إن الشاي الأخضر المثلج هو مشروب منعش ومغذي يقدم لمسة من الحلاوة الطبيعية وزيادة في مضادات الأكسدة. يوفر الشاي الأخضر المخمر والمبرد والمقدم فوق الثلج بديلاً منعشًا للشاي المثلج السكري مع دعم الترطيب والصحة العامة.

4. ماء جوز الهند

يمنح ماء جوز الهند، بشكل طبيعي حلو ومرطب، إلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي يحتاجها الجسم. كما أن ماء جوز الهند منخفض السعرات الحرارية وخالي من السكريات المضافة.

5. عصائر مصنوعة في المنزل

إن العصائر التي يتم تجهيزها في المنزل تشتمل على مزيج من الفواكه والخضروات الورقية ومصدر البروتين مثل الزبادي اليوناني أو مسحوق البروتين النباتي. توفر العصائر المخفوقة خيارًا مغذيًا ومرضيًا للحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر. يمكن مزج المكونات مع الماء أو حليب اللوز غير المحلى للحصول على علاج لذيذ وصحي.

6. مياه فوارة وقليل من عصير الفاكهة

تضيف المياه الفوارة الممزوجة بعصير الفاكهة الطبيعي بنسبة 100% لمسة من الحلاوة الطبيعية والنكهة دون إضافة السكريات الموجودة في المشروبات الغازية أو المشروبات الغازية.

7. شاي كومبوتشا

إن مشروب كومبوتشا هو عبارة عن شاي مخمر يقدم نكهة منعشة وحلاوة خفيفة مستمدة من التخمير الطبيعي. يتميز كومبوتشا بأنه غني بالبروبيوتيك ومضادات الأكسدة. يدعم مشروب الكمبوتشا صحة الأمعاء ويوفر خيارًا مرضيًا لإشباع الرغبة الشديدة في تناول السكر دون استهلاك كميات كبيرة من السكريات.

8. قهوة باردة مع حليب اللوز

توفر القهوة الباردة المقدمة مع حليب اللوز غير المحلى خيار مشروب كريمي ومرضي بدون السكريات والسعرات الحرارية المضافة الموجودة في مشروبات القهوة المنكهة. يمكن إضافة رشة من القرفة أو مسحوق الكاكاو غير المحلى للحصول على نكهة إضافية بدون سكر.

9. نعناع وشاي أخضر

إن المزيج البسيط من الشاي الأخضر وأوراق النعناع، يقدم مشروبًا منعشًا ونكهات رائعة تضيف لمسة حلوة إلى الشاي.