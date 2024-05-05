لا تتناول البيض بالخبز.. 6 طرق طبيعية لخفض نسبة السكر بالدم

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يساعد الحفاظ على مستوى صحي من السكر في الدم في تحسين الحالة المزاجية ومستويات الطاقة بشكل عام. كما يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن إلى زيادة المخاطر الصحية مثل أمراض القلب وفقدان البصر وأمراض الكلى.

وبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع WIO News، إن هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن السكر في الدم، كما يلي:

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1. تجنب الجمع بين البيض والخبز

من الأفضل تناول البيض فقط وعدم إقرانه بالخبز لأن الجمع بينهما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

2. اختيار خبز الحبوب الكاملة

إن هناك إطلاق أبطأ للطاقة من الحبوب الكاملة مما يحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم. لذا ينصح الخبراء باختيار الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة بدلًا من الخبز الأبيض الذي يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم.

3. تقليل حصة الخبز مع البيض

يوصي الخبراء بالتحقق من حجم الحصة عندما يتعلق الأمر بتناول الخبز مع البيض، وذلك لتجنب تقلبات نسبة السكر في الدم.

4. البذور والحبوب الكاملة

يؤكد الخبراء على اختيار بدائل تعتمد على البذور والحبوب الكاملة لتحل محل الخبز التقليدي، لأنها تكون لطيفة التأثير على استجابة نسبة السكر في الدم.

5. خبز التورتيلا منخفض الكربوهيدرات

لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم، يمكن للمرء تناول خبز التورتيلا منخفض الكربوهيدرات أو شرائح الخضار عند تناول وجبة الفطور.

6. الخيار والفلفل الحلو

يمكن إقران البيض بخيارات منخفضة نسبة السكر في الدم مثل الخيار والفلفل الحلو بما يدعم مستويات طاقة مستقرة طوال اليوم.