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مشروبات غازية محلاة بالسكر
تعبيرية

خطر لاحق.. ماذا لو تناول طفلك المشروبات الغازية قبل عمرالثانية؟

العربية.نت
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رغم أن مذاقها له سحر لا يستطيعون مقاومته، كشفت دراسة حديثة أن تناول الأطفال المشروبات الغازية قبل سن الثانية يمكن أن يسبب زيادة الوزن في العشرينات من العمر، في حين أن الأطفال الذين يشربون عصير الفاكهة الطبيعي يميلون إلى اتباع نظام غذائي صحي في المستقبل.

وقد تتبع بحث في جامعة سوانسي البريطانية 14 ألف طفل بريطاني منذ الولادة وحتى البلوغ، وأظهرت النتائج، التي نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية الإكلينيكية، أن الأطفال الذين شربوا المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة المحلاة بالسكر قبل سن الثانية اكتسبوا وزنا أكبر عندما كانوا في سن 24 عاما.

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"عصير الفواكه بديل صحي"

ووجدت الدراسة أن الأطفال الذين شربوا عصير الفاكهة بدلا من المشروبات الغازية في سن مبكرة يميلون إلى اتباع نظام غذائي صحي في وقت لاحق من الحياة.

وفي عمر 3 سنوات، لوحظ أن الأطفال الصغار الذين شربوا المشروبات الغازية يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية والدهون والبروتين والسكر، وكمية أقل من الألياف، في حين أن أولئك الذين تناولوا عصير التفاح يستهلكون كميات أقل من الدهون والسكر، وكميات أكبر من الألياف.

وكشفت الدراسة أن هناك صلة بين مشروبات الأطفال والخيارات الغذائية المختلفة، حيث أكل الأطفال الذين تناولوا عصير التفاح النقي (الطبيعي) المزيد من الأسماك والفواكه والخضراوات والسلطة، مقارنة بالأطفال الذين تناولوا المشروبات الغازية، فإنهم تناولوا المزيد من البرغر والنقانق والبيتزا والبطاطا المقلية واللحوم والشوكولاتة، والحلويات.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة البروفسور ديفيد بنتون إن النظام الغذائي المبكر يؤسس لنمط غذائي يؤثر، طوال الحياة، على ما إذا كان الوزن يزداد أم لا، مضيفا أن التحدي المهم هو التأكد من أن الطفل يكتسب عادة غذائية جيدة.

ويأمل الباحثون أن تشجع النتائج، التي توصلوا إليها، الآباء على إيلاء النظام الغذائي لأطفالهم المزيد من الاهتمام في السنوات الأولى من الحياة.

"السمنة خطر كبير"

ومن جهتها، أكدت الدكتورة هايلي يونغ أن السمنة مشكلة صحية خطيرة، وتزيد خطر الإصابة بالعديد من الحالات الأخرى.

وأردفت "تظهر دراستنا أن الأسباب الغذائية للسمنة لدى البالغين تبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة، وإذا أردنا السيطرة عليها، يجب إعطاء المزيد من الاهتمام لنظامنا الغذائي في السنوات الأولى من الحياة".

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