ما هو عدد الوجبات المثالي على مدار اليوم؟.. خبير تغذية يوضح

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لطالما احتار الناس في عدد الوجبات المثالية التي يجب تناولها على مدار اليوم فبينما يعتمد الكثيرون 3 وجبات رئيسية يلجأ آخرون لنصيحة خبراء في التغذية وترفعون من عدد الوجبات مع تقليل كميتها حتى يشعرون بالامتلاء لوقت أطول وينعمون بالرشاقة المنشودة.

ولحسم الجدل القائم، انتقد خبير التغذية الدكتور مايكل موسلي، الاقتراح القائل بأن تناول الكثير من الوجبات الصغيرة يوميًا كان فكرة جيدة لفقدان الوزن بسرعة، واصفا طريقة النظام الغذائي التي تهدف إلى زيادة معدل الأيض لدى الشخص بأنها "هراء مطلق".

وشرح الدكتور موسلي سبب رفضه لفكره تناول الكثير من الوجبات الصغيرة، قائلاً إنه في إحدى الدراسات، وجدوا أنه إذا تناولت وجبتين بنفس السعرات الحرارية الموزعة على أربع أو خمس وجبات، فمن المرجح أن تفقد الوزن في الوجبتين"، موضحا أن تناول المزيد من الوجبات من شأنه أن يجعل مستويات السكر في الدم ترتفع وتنخفض في كثير من الأحيان، وهو ما يضر بعملية التمثيل الغذائي".

وأوضح موسلي حسبما ذكر موقع "gloucestershirelive" العلمي، أن ما يحدث إذا تناولت وجبات صغيرة ومتكررة هو ضخ نسبة السكر في الدم باستمرار وخفضها مرة أخرى وهو أمر غير مرغوب فيه.

"أسطورة"

ويشرح موسلي أن الشخص العادي يأكل ثلاث وجبات في اليوم، الإفطار والغداء والعشاء. فلسنوات، قيل لنا إن تناول وجبات متكررة وصغيرة سيعزز عملية التمثيل الغذائي لديك؛ وهذه بكل بساطة "أسطورة".

وتشير خطة Fast 800 إلى أن الأشخاص، فيما يتعلق باتباع خطة تناول الطعام المقيدة بالوقت أو خطة الصيام، قد يرغبون ببدء فترة تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، أو إنهائها بوقت مبكر. لكنه يضيف "لا يوجد دليل يشير إلى أن تخطي وجبة كاملة (تناول وجبتين كل يوم، بدلا من ثلاث في نفس الفترة الزمنية) له تأثير إيجابي أو سلبي على صحتك، بشرط أن يظل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة هو العامل الأساسي".

وتابع "ومع ذلك، يجد الكثير من الناس أنه من الأسهل تناول وجبتين بدلا عن ثلاث وجبات، أثناء اتباع نظام غذائي محدود السعرات الحرارية، مثل The Very Fast 800".

ويبين موسلي أن التمارين البسيطة يمكن لأي شخص القيام بها والتي تحرق الدهون وتعزز صحة القلب. معترفا بأنه "كان مخطئًا تمامًا فيما يتعلق بالتمارين الرياضية التي تحرق المزيد من الدهون وتقاوم أمراض القلب".

"وجبات أقل"

وفي هذا الإطار، يشرح الدكتور موسلي عدد الوجبات التي يجب تناولها يوميًا. قائلا إنه يسمح بتناول وجبات أكبر وأكثر كثافة من السعرات الحرارية.

معللا ذلك بأنه عند تناول وجبتين في اليوم، ستكون كل وجبة أكبر لتحقيق السعرات الحرارية اليومية التي تحتاجها وسيساعد ذلك على تقليل عادات تناول الوجبات الخفيفة"، مؤكدا أن "بعض الدراسات تدعم ذلك من خلال إدراك أن تناول الوجبات بشكل أقل تكرارًا يمكن أن يقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام على مدار اليوم".

ويخلص موسلي إلى القول إن "تناول وجبتين يوميًا يعزز نافذة تناول الطعام الأقل".