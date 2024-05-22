خبيرة تغذية تنصح بتجنب شرب الماء مباشرة بعد الوجبات

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نصحت خبيرة التغذية كاريشما شاه بعدم تناول الماء بعد الوجبات مباشرة، مشيرة إلى أن الأسباب وراء تلك النصيحة جديرة بالأخذ في الاعتبار، وفقا لما نشرته صحيفة "Hindustan Times".

وأضافت شاه أن المدة المثالية لتناول الماء بعد الوجبات من أجل الهضم الأمثل تتراوح ما بين 10 إلى 30 دقيقة، لتجنب التعرض لما يلي:

1. تخفيف العصارات الهضمية

إن شرب الماء بعد تناول الطعام مباشرة يمكن أن يخفف من أحماض المعدة والإنزيمات الأساسية، مما يبطئ عملية الهضم. وينبغي للمرء أن يتجنب بشكل خاص ابتلاع كميات كبيرة بينما تكون الرشفات الصغيرة جيدة.

2. تقليل امتصاص العناصر المغذية

يضعف امتصاص العناصر الغذائية عند شرب الماء مباشرة بعد الغداء والعشاء، لأن الماء يمكن أن يؤدي إلى تسريع عملية الهضم ولكن على حساب عدم امتصاص العناصر الغذائية الحيوية بشكل فعال.

3. تخفيف إنزيمات الهضم

تجب تجنب شرب الماء مع الوجبات لأنه يؤدي إلى تخفيف الإنزيمات الهاضمة الموجودة في المعدة. يمكن شرب الماء قبل أو بعد الطعام بـ 10 دقائق.

التأثير على مستويات الأنسولين

تشير بعض الأدلة إلى أن شرب الماء مباشرة بعد الوجبات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، مما يزيد من تخزين الدهون.

للحصول على ترطيب كاف

للحصول على عملية هضم وصحة مثالية، من الأفضل أن يمنح الشخص نفسه فترة توقف لمدة 30 دقيقة بعد تناول الطعام قبل الوصول إلى زجاجة الماء. سيضمن هذا التوقف المؤقت عدم تعرض صحته الهضمية للخطر وأن يصبح جسمه رطب بشكل كافٍ.