منها الكيوي والرمان.. 5 فواكه نتناولها بطريقة خاطئة

1 دقيقة للقراءة

هناك العديد من الفواكه الذيذة التي اعتدنا على تناولها بطريقة معينة، ثبت فيما بعد أن تلك الطريقة ربما تكون خاطئة أو تتسبب في فقدان تلك الفواكه لفوائدها الذهبية.

وهناك 5 فواكه على الأخص، يمكن أن نسلط الضوء عليها، ومنها:

1- الكيوي

فإياك أن تقوم بتقشير فاكهة الكيوي قبل تناولها، لأن القشرة صالحجة للأكل تماما. كما أنها غنية بالألياف والمواد الغذائية النافعة. لذا يمكن غسل الكيوي جيداً وتقطيعه ترانشات وتناوله مباشرة للاستفادة بكاما خواصه الغذائية.

2- الرمان

يفضل تناول بذور الرمان بدلاً من عصيره، لتنعم بفوائده كاملة وخاصة مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات والتي تحمي القلب.

3- التفاح

حاول أن تعتاد على تناول التفاح بألوانه المختلفة دون أن تقشره، وذلك للحصول على الحد الأقصى من الألياف في هذه الفاكهة الذيذة والغنية بالفيتامينات والمعادن.

4- الموز

حاول أن تتناول الموز ناضجا لأنه سيكون أسهل في الهضم، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة.

5- الحمضيات

حاول أن تتناول كامل فواكه الحمضيات مثل البرتقال واليوسفي بدلاً من شري عصيرها، للاستفادة من الفيتامينات والألياف التي تحتوي عليها هذه الفاكهة الذيذة.