اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
طبق من الحمص (آيستوك)

6 أطعمة تحتوي على بروتين أكثر من البيض

العربية.نت – جمال نازي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

لا شك أن البيض مصدر رائع للبروتين ولكن إذا كان الشخص يبحث عن المزيد من مصادر الأخرى للبروتين بخلاف البيض، فربما يتفاجأ بعدد الخيارات المتاحة، خاصة إذا كان يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، وفقًا لما نشره موقع Eating Well.

في هذا الشأن، تقول جوستن فيش، اختصاصية تغذية إنه من المفيد تضمين مجموعة متنوعة من البروتينات لصحة القلب، حيث توصلت إحدى الدراسات، إلى أن الأشخاص الذين قاموا بتضمين أربعة أنواع على الأقل من البروتين في نظامهم الغذائي كل أسبوع، تحديدا البيض واللحوم والحبوب الكاملة والبقوليات، كان لديهم انخفاض في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 26%، مقارنة بأولئك الذين حصلوا على تنوع أقل.

كما قالت إن البروتين هو أحد المغذيات الكبيرة التي تتكون من الأحماض الأمينية، لبناء العضلات والأنسجة، والحفاظ على الهرمونات، وصنع الإنزيمات اللازمة للهضم وتوفير الطاقة.

تحذير لمحبي البيض.. تناولوه فور طهيه و74 درجة مئوية فقط لإعادة تسخينه صحة تحذير لمحبي البيض.. تناولوه فور طهيه و74 درجة مئوية فقط لإعادة تسخينه

20 - 20 غراما من البروتين

وللحصول على صحة مثالية والحفاظ على كتلة العضلات، توصي دكتورة فيش بتناول 20 إلى 30 غرامًا من البروتين لكل وجبة دشمة و15 غراما من البروتين لكل وجبة خفيفة.

ويمكن الوصول إلى هذا الهدف من خلال الأطعمة البروتينية التقليدية، مثل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن واللبن الزبادي اليوناني والأسماك والمأكولات البحرية والبيض بالطبع، بالإضافة إلى الخيارات النباتية، بما يشمل بعض الكربوهيدرات.

هناك 6 غرامات من البروتين في البيضة الواحدة، لكن فيما يلي ست أطعمة غنية بالكربوهيدرات تحتوي على كمية بروتين تعادل أو تزيد عن البيضة الواحدة:

1. الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا بمختلف أنواعها وألوانها على البروتين.

ويوفر كوب واحد فقط من الفاصوليا المطبوخة على 15 غراما من البروتين، بالإضافة إلى 15 غراما من الألياف. كما أنها غنية بالمعادن، مثل الكالسيوم والفولات والبوتاسيوم.

الفاصولياء (آيستوك)
الفاصولياء (آيستوك)

2. العدس

ينتمي العدس إلى عائلة البقوليات، وهو مليء بالعناصر الغذائية. ويحتوي كوب واحد فقط من العدس المطبوخ على ما يقرب من 18 غرامًا من البروتين. ويأتي العدس بعدة ألوان، منها الأخضر والبني والأسود والأحمر والأصفر.

شوربة العدس آيستوك
شوربة العدس آيستوك

3. الحمص

إن الحمص متعدد الاستخدامات لدرجة أنه تستحق أن يتم تسليط الضوء عليه بمفردها. يوفر كوب واحد من الحمص المطبوخ ما يقرب من 15 غرامًا من البروتين و13 غرامًا من الألياف. كما يعد الحمص أيضًا مصدرًا جيدًا للكولين، وهو عنصر غذائي مهم لوظيفة التمثيل الغذائي وصحة القلب.

4. الكينوا

إذا كان الشخص يحب تناول الأرز ولكنه يحتاج إلى المزيد من البروتين، يمكنه تجربة الكينوا. إنها حبوب توفر 8 غرامات من البروتين و5 غرامات من الألياف في كوب واحد مطبوخ. علاوة على أن الكينوا مصدر جيد للحديد.

كينوا
كينوا

5. القمح المقشر

إن حبوب فارو أو ايمر، هي قمح ثنائي الحبة، يعرف أيضًا باسم الحنطة النشوية.

ويوجد 6 غرامات من البروتين لكل ربع كوب من الفارو الجاف، أي ما يعادل حوالي نصف كوب مطبوخ. يصف الكثيرون طعم حبوب الفارو بأنها جوزية، كما أنها تتمتع بقوام مطاطي رائع.

6. معكرونة القمح الكامل

على الرغم من أنه لا يُعتقد تقليديًا أنها طعام غني بالبروتين، فإن المعكرونة تحتوي على جرعة جيدة، إذ يشتمل عدد 1 كوب من معكرونة القمح الكامل المطبوخة على 7 غرامات من البروتين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
نيويورك تايمز تكشف تفاصيل 17 ساعة عاشتها إيران في البحث عن طائرة رئيسي نيويورك تايمز تكشف تفاصيل 17 ساعة عاشتها إيران في البحث عن طائرة رئيسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط