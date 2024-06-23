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إبر إنقاص الوزن (تعبيرية - أيستوك)
إبر إنقاص الوزن (تعبيرية - أيستوك)

بعد تحذير الصحة العالمية.. ضبط حقن فقدان وزن مغشوشة في الأردن

الحقن المغشوشة كان يتم ترويجها إلكترونياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وتم إدخالهما عن طريق أحد المسافرين القادمين إلى الأردن

العربية.نت - محمد ساهر الطراونة
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ضبطت السلطات الصحية في الأردن 21 حقنة تستخدم لغايات "فقدان الوزن" مغشوشة كان يتم ترويجها إلكترونيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وتم إدخالهم عن طريق أحد المسافرين القادمين إلى الأردن.

وقال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية الدكتور نزار مهيدات في تصريحات لقناة المملكة، إن هناك استغلالا للطلب المتزايد على الحقن المستخدمة لفقدان الوزن عبر ترويج تشغيلات مغشوشة.

وأكد أن المؤسسة مستمرة بالبحث عن حقن مخالفة في السوق، مشيراً إلى أنه لا يتوقع دخول كمية كبيرة من الحقن المغشوشة إلى الأردن.

وبين مهيدات خلال حديثه أن عقار "أوزمبيك" تم ترخيصه منذ عامين في الأردن لعلاج حالات السكري المقاومة للأنسولين.

تحذير منظمة الصحة

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أدوية مغشوشة لمرض السكري يجري تداولها منذ عام 2022، في مشكلة تؤثر على جميع أنحاء العالم، وأشارت المنظمة إلى اكتشافات في بريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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ويتعلق الأمر بالدواء "أوزمبيك"، وهو دواء يحتوي على المادة الفعالة سيماغلوتايد، التي تمت الموافقة عليها أيضا داخل الاتحاد الأوروبي لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.

ويبدو الدواء المغشوش مطابقا للدواء الحقيقي، نظرا لأن المنتج يثبط الشهية أيضا، ويتم وصفه بشكل متزايد لفقدان الوزن.

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