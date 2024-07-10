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تعبيرية عن الجزر الصغير (أيستوك)

خضراوات برتقالية صغيرة تمنح جسدك فائدة مذهلة.. هل حزرتها؟

دبي - العربية.نت
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لا شك في أن للخضراوات والفواكه النصيب الأكبر ضمن النظام الغذائي الصحي.

تناول الخضراوات يؤدي للشعور بالسعادة صحة تناول الخضراوات يؤدي للشعور بالسعادة

خضراوات برتقالية صغيرة

فقد شدد خبراء صحة على ضرورة تناول الحصص اليومية المطلوبة منهم في وجباتنا للوقاية من الكثير من الأمراض، إلا أنهم حددوا نوعا وشددوا على أهميته، وفقا لشبكة CNN.

وأفادت دراسة جديدة بأن تناول 3 حصص من الجزر الصغير أسبوعياً، يمكن أن يمنح دفعة كبيرة من المغذيات المهمة للجسم.

ووجدت استطلاعات أجريت في عامي 2015 و2019، أن حوالي 1 من كل 10 بالغين أميركيين فقط تناولوا الكمية الموصى بها من 2 إلى 3 أكواب من الخضراوات يومياً، وذلك وفقاً لتقرير صدر عام 2022 عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بشأن تناول الفواكه والخضراوات.

فيتامين A (أيستوك)
فيتامين A (أيستوك)

وأفادت أخصائية التغذية ماري هاربر سيمونز بجامعة سامفورد في ألاباما، بأن حبات الجزر الصغير التي يمكن تناولها بسهولة، مع أشياء مثل صلصة الرانش أو الحمص أعطت مفعولا مذهلا.

وأكدت أنها أظهرت تحسناً بصحة الناس.

فيتامين A

يذكر أن الخبراء أكدوا أن الخضراوات ذات اللون البرتقالي والأحمر مثل الجزر القرع والبطاطا الحلوة، تحتوي على نسبة عالية من (البيتا كاروتين)، وهو المركب العضوي الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A.

وشددوا على أن فيتامين (أ) مهم للحفاظ على صحة القلب والرئتين والأعضاء الأخرى، وأيضا لدعم وظائف الجسم المختلفة، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.

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