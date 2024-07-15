في حر الصيف.. اختبار بسيط يكشف إذا كنت تعاني من الجفاف

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إذا كان الشخص قلقًا من عدم شرب كمية كافية من الماء في حرارة الصيف، فإنه يمكن من خلال القيام باختبار الإصبع البسيط أن يوضح ما إذا كان الشخص يعاني من الجفاف، وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب ما جاء في مقطع فيديو نشره صانع محتوى اسمه ريموس بوجور والذي حصد ملايين المشاهدات، يمكن اختبار الجفاف من خلال الإمساك بالجلد فوق مفصل الإصبع مباشرة، أو يمكن ببساطة الضغط بإصبعين على جلد بطن أو مقدمة كف اليد أو جلد الصدر أسفل عظم الترقوة لبضع ثوان، مع مراعاة تثبيت مكان الإصبعين أثناء الضغط على الجلد.

ثم يتم ترك الجلد بعد الضغط عليه لبضع ثوانٍ، فإذا عاد الجلد على الفور إلى وضعه الطبيعي، فهذا يعني أن الشخص يتناول كميات كافية من الماء. أما إذا تأخرت عودة الجلد إلى الوضع الطبيعي وبقي الجلد مرفوعًا، فيما يوصف بوضع "التخييم"، فربما تكون علامة على المعاناة من الجفاف.

من جانبها، شرحت الدكتورة دانا بريمز، أخصائية أمراض القدم في لوس أنجلوس، في مقطع حصد أكثر من 4.5 مليون مشاهدة، أن اختبار الضغط بأصبعين على جلد اليد أو الصدر يسمى اختبار مرونة الجلد، والذي يقيس مدى السرعة التي يمكن أن يعود بها الجلد إلى طبيعته بعد تمدده أو ضغطه.

كما أوضحت الدكتورة بريمز أنه "عندما يكون الشخص رطبًا جيدًا، يكون لبشرته مرونة أكبر، وتعود بسرعة إلى شكلها الأصلي بعد قرصها".

وأشارت إلى أنه "من ناحية أخرى، يؤدي الجفاف إلى انخفاض مرونة الجلد ويعود بشكل أبطأ إلى الوضع الطبيعي".

الكولاجين ومرونة الجلد

ويساعد ترطيب الجسم على الحفاظ على الكولاجين، وهو بروتين يوفر البنية والقوة للجلد والعضلات والعظام. ويمنح الكولاجين الجلد مرونته. لكن ينبغي مراعاة أنه يمكن أن تقل مرونة الجلد مع التقدم في العمر، بغض النظر عن كمية الماء التي يشربها الشخص.

علامات الجفاف

ووفقا لـ"مايو كلينيك"، تشمل العلامات الأخرى للجفاف العطش الشديد وقلة التبول والبول الداكن والشعور بالتعب والدوار والارتباك.

فيما توصي بتناول 3.7 لتر ماء ما يعادل 15.5 كوب من الماء يوميًا للرجال الأصحاء، فيما تتناول النساء 2.7 لتر أي حوالي 11.5 كوب من الماء في اليوم.