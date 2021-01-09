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صفقة استيراد أطاحت به.. رئيس الجزائر يقيل وزير النقل

وزير النقل لزهر هاني

صفقة استيراد أطاحت به.. رئيس الجزائر يقيل وزير النقل

تبون أعفى أيضاً المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش من منصبه

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دبي - العربية.نت

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أعفى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، السبت، وزير النقل لزهر هاني من منصبه، على خلفية صفقة استيراد، وفق بيان حكومي.

وكلف وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، بمهام وزير النقل بالإنابة.

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كما أقال المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش من منصبه، وكذلك المسؤول عن خدمات الإطعام بالشركة نفسها.

وجاء في البيان أن هذا القرار جاء بعد قيام شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعملية استيراد للوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطني".

تحقيقات في الفساد

وفي أغسطس العام الماضي، أقال الرئيس الجزائري عدداً من المسؤولين المحليين، بعد تحقيقات أظهرت فسادا في إنجاز مشاريع القرى والأحياء المعزولة في البلاد.

وأوضح التلفزيون الجزائري آنذاك أن تبون أنهى مهام 4 رؤساء بلديات، و4 رؤساء دوائر، وكذا مسؤولون على مكاتب لقطاع السكن والأشغال العامة، بمناطق مختلفة من البلاد.

وأضاف أن هذه القرارات، جاءت بعد تحقيقات أظهرت "خيانة الأمانة، والتلاعب في مشاريع موجهة للقرى".

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