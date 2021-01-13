الغنوشي عن علاقة البرلمان التونسي بالرئاسة: الصراع عنيف

وسط العلاقة المتوترة بين رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي والرئيس قيس سعيد، أقر الغنوشي، بوجود "صراع عنيف" بين النظامين الرئاسي والبرلماني في البلاد.

وقال زعيم حركة النهضة في ندوة حول "الثورة التونسية" مساء أمس الثلاثاء: إن كل الأنظمة الديمقراطية في العالم هي أنظمة برلمانية، واليوم تونس تعيش صعوبة في السلطة من خلال المزج بين النظامين البرلماني والرئاسي.

كما أشار إلى أن النظام الانتخابي أسس في تونس لمنع وصول حزب واحد للسلطة، و"هو أمر مبرر بعد سنوات من حكم الحزب الواحد والاستبداد"، في إشارة إلى سنوات حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

الرئيس يرفض اللقاء

وكان النائب عن كتلة تحيا تونس، وليد جلاّد، أكد، في سياق الخلافات المتصاعدة بين الغنوشي وسعيد، رفض الرئيس التونسي مرارا مقابلة رئيس مجلس النواب وزعيم النهضة.

وقال وليد جلاد في تصريح لراديو "أي اف ام" في وقت سابق أمس، "إن رئيس الجمهورية رفض مقابلة رئيس مجلس النواب رغم طلبه ذلك أكثر من مرة”، وفق تعبيره.

يذكر أن الخلافات بين الرجلين تعود إلى بداية استلام الرئيس التونسي مهامه، حيث سعى رئيس البرلمان إلى التعاطي مع الملفات الخارجية وكأنه الرجل الأول في تونس، مهمشا دور رئيس الجمهورية.