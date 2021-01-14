.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الجزائر.. مقتل 5 مدنيين وإصابة 3 في انفجار قنبلة محلية الصنع     

وزارة الدفاع الجزائر الجزائرية
وزارة الدفاع الجزائرية

الجزائر.. مقتل 5 مدنيين وإصابة 3 في انفجار قنبلة محلية الصنع     

وزارة الدفاع أكدت "تصفية" مسلح في إطار جهود مكافحة الإرهاب

متابع الغاء المتابعة

الجزائر - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

قتل خمسة مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون، الخميس، بانفجار قنبلة محلية الصنع لدى مرور سيارتهم في منطقة تبسة، شرق الجزائر، وفق ما أفادت وزارة الدفاع في بيان.

وتحدثت الوزارة في البيان نفسه عن "تصفية" مسلح في منطقة خنشلة المجاورة في إطار جهود مكافحة الإرهاب، من دون إقامة صلة بين الحادثين.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات ضحايا انفجار القنبلة بولاية تبسة شرق البلاد، ووصف الرئيس الانفجار على "تويتر بـ "العمل الجبان والهمجي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد