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الغنوشي يرضخ.. ويدين عنف ذراعه في البرلمان

راشد الغنوشي (أرشيفية- فرانس برس)
راشد الغنوشي

الغنوشي يرضخ.. ويدين عنف ذراعه في البرلمان

استجابة لضغوط الكتلة الديمقراطية التي دخلت في اعتصام مفتوح منذ الشهر الماضي تطور إلى إضراب جوع

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العربية.نت – منية غانمي

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أدان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، مساء الجمعة، العنف الذي مارسته كتلة "ائتلاف الكرامة"، حليفه وذراعه البرلماني، ضد نواب من الكتلة الديمقراطية، وذلك بعد أشهر من المماطلة والتجاهل والتواطؤ مع مرتكبيه والتستّر عليهم.

واعتبر الغنوشي في بيان، أن العنف المادي الذي صدر عن بعض نواب كتلة "ائتلاف الكرامة"، "يعتبر سابقة خطيرة يجب ألا تتكرّر"، وهو موقف يأتي استجابة لضغوط الكتلة الديمقراطية التي دخلت في اعتصام مفتوح منذ الشهر الماضي تطور إلى إضراب جوع، احتجاجا على ممارسات رئيس الغنوشي وتبنيه وتشريعه للعنف داخل المؤسسة التشريعية، أسفر عن تدهور صحة بعض النواب.

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وتعود الحادثة، إلى جلسة يوم 7 ديسمبر المخصّصة لمناقشة قانون ميزانية 2021، عندما قام نواب كتلة "ائتلاف الكرامة" بالاعتداء على النائب بالكتلة الديمقراطية أنور بن الشاهد، ما تسبب له في إصابة بالرأس، ومهاجمة زميلاته سامية عبّو وأمل السعيدي، وما نتج عنها من تجاذبات وصدامات عرقلت المداولات وأدخلت المؤسسة التشريعية في حالة من الفوضى والخلافات التي انعكست على المشهد السياسي.

وبعد نجاحها في فرض مطالبها وإجبار الغنوشي على إصدار بيان يدين عنف كتلة "ائتلاف الكرامة"، أعلنت الكتلة الديمقراطية (40 نائبا) تعليق اعتصام نوابها داخل البرلمان.

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