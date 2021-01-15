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شنكر: مبادرة الحكم الذاتي هي الحل العادل والواقعي لقضية الصحراء الغربية

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر

شنكر: مبادرة الحكم الذاتي هي الحل العادل والواقعي لقضية الصحراء الغربية

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العربية.نت

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نقلت الخارجية المغربية عن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، تعليقا على قضية الصحراء الغربية: مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الحل الوحيد العادل والواقعي.

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وطالب شنكر المجتمع الدولي بدعم خطة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي، مضيفاً "نعتقد أن المفاوضات يجب أن تكون في إطار خطة الحكم الذاتي المغربية".

فيما نقلت الخارجية المغربية عن الوزير، ناصر بوريطة، قوله إن الإعلان الرئاسي الأميركي لم يأتِ من فراغ بل جاء نتيجة عقود من الدعم القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الوزاري لدعم مقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء الغربية المغربية، والذي عبر عن ترحيب المشاركين بالمشاريع التنموية المغربية في الأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية.

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وقال البيان "مشاركة 40 دولة في الاجتماع الدبلوماسي لدعم مقترح الرباط للحكم الذاتي الموسع لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء الغربية المغربية".

كما أشار البيا إلى التزم المشاركين بمواصلة العمل لإيجاد حل للنزاع حول الصحراء الغربية المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي.

ونظمت الولايات المتحدة الأميركية والمغرب، مؤتمرًا وزاريًا افتراضيًا مساء اليوم الجمعة، في إطار دينامية دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل ضمن المسار الأممي.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية أن المؤتمر يترأسه بشكل مشترك، مساعد وزير الدولة الأميركي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شنكر وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلون عن أكثر من ثلاثين دولة تمثل مختلف القارات.

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