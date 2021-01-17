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غضب متصاعد.. احتجاجات عنيفة بتونس ضد تردي الاقتصاد

من احتجاجات تونس
من احتجاجات تونس

غضب متصاعد.. احتجاجات عنيفة بتونس ضد تردي الاقتصاد

عمليات تخريب وسطو استهدفت مراكز تجارية ومحاولات لحرق مراكز أمنية بمنطقة سوق الأحد بسوسة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – منية غانمي

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تفجرت احتجاجات اجتماعية، ليل السبت الأحد في أكثر من مدينة تونسية، تخللتها أعمال عنف وتخريب ومواجهات بين المحتجيّن والشرطة، رغم فرض السلطات حظر التجول، في خطوة تنذر بتزايد الاحتقان الاجتماعي وتصاعد حالة السخط من الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.

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وأظهرت صور ومقاطع فيديو، نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عمليات تخريب وسطو، استهدفت بعض المراكز التجارية الكبرى، ومحاولات لحرق مراكز أمنية بمنطقة سوق الأحد من محافظة سوسة، ومواجهات عنيفة بين الشبان المحتجين وقوات الشرطة ضواحي العاصمة تونس وفي محافظتي القصرين وبنزرت.

من احتجاجات تونس
من احتجاجات تونس

احتواء الغضب

يشار إلى أن هذه الاحتجاجات تضع رئيس الحكومة، هشام المشيشي، أمام تحدّ عاجل لمعالجة حالة الاحتقان واحتواء الغضب المتصاعد، قبل خروج الأوضاع عن السيطرة، وذلك بعد ساعات من إجرائه تعديلا وزاريا موّسعا شمل 11 وزارة من مجموع 26.

وتشهد تونس منذ 2011، وفي مثل هذا التوقيت من كل سنة الذي يتزامن مع ذكرى الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي احتجاجات شعبية ضد استمرار الأوضاع الاجتماعية المتردية والأزمة الاقتصادية، خاصة في المناطق الداخلية، تتحول في بعض الأحيان إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة.

من احتجاجات تونس
6 صور من احتجاجات تونس
6 صور
من احتجاجات تونس
من احتجاجات تونس
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