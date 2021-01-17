لتعويض العائدين بالرشاوى.. تركيا تنقل 200 مرتزق إلى ليبيا

لتعويض المرتزقة العائدين بالرشاوى من ليبيا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن نحو 200 من المرتزقة المنتمين لفصائل موالية لتركيا نُقلوا من سوريا سرا إلى الأراضي الليبية.

في المقابل، أفاد المرصد أيضا بأن دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا، عادت إلى الأراضي السورية خلال الساعات الفائتة، وبذلك تكون ثاني عودة للمقاتلين من ليبيا خلال أيام، وعادت الدفعة الثانية التي يبلغ عددها نحو 95 مقاتلا بعد وساطات من قبل قادة مجموعاتهم.

رشاوى للعودة

وعمد العائدون إلى دفع رشوة لأطباء في ليبيا مقابل كتابة تقرير يفيد بأن وضعهم الصحي سيئ ويستوجب عودتهم، وبلغت قيمة الرشوة التي دفعت نحو 500 دولار أميركي عن المقاتل الواحد، ثم قاموا بتقديم هذه التقارير الطبية لقاداتهم ليوافقوا على عودتهم، وهو ما حصل بالفعل، إذ جرى نقلهم إلى تركيا في بداية الأمر ومن ثم إلى سوريا.

وأضافت مصادر المرصد، أن المقاتلين الذين عادوا لم يتحصلوا إلا على ربع مستحقاتهم الشهرية المتفق عليها، حيث تقاضوا فقط 500 دولار أميركي في الشهر بدلاً من 2000 دولار، كما أنهم لم يتقاضوا رواتب منذ أكثر من 5 أشهر.

بينما شملت أول دفعة 40 مقاتلاً، ولم تعد بشكل "روتيني" في ظل توقف عمليات العودة، حيث عمد أعضاؤها إلى دفع رشاوى لأطباء في ليبيا مقابل كتابة تقارير تفيد بأن وضعهم الصحي سيئ ويستوجب عودتهم.