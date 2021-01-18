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خوف من تعكير التوافق الليبي.. أصوات ميليشيات تتعالى

قوات أمنية موالية لباشاغا في طرابلس (أرشيفية- رويترز)
من طرابلس (أرشيفية- فرانس برس)

خوف من تعكير التوافق الليبي.. أصوات ميليشيات تتعالى

بعد التوافق الذي حصل بين المتحاورين.. قادة ميليشيات يحذرون من تلميع السلطة القائمة!

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الرباط - خليل ولد اجدود

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بعد أن سجل الحوار الليبي قبل يومين انفراجة مهمة، بالتوصل لاتفاق حول آلية اختيار المشاركين في السلطة التنفيذية المقبلة، على أن يصوت عليها، اليوم الاثنين، علمت العربية أنه من المرتقب استئناف اجتماعات مسار الوظائف السيادية في مدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط خلال الأيام القليلة المقبلة.

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لكن وسط أجواء التفاؤل هذه، حذر مفاوضون ليبيون تحدثوا إلى العربية من مناورة جديدة قد يقدم عليها رئيس المجلس الرئاسي المدعوم من تركيا فايز السراج، وتتمثل في تعيين نائبه الثري المصراتي أحمد امعيتيق رئيسا للوزراء.

تحذير 17 من قادة الميليشيات

فيما حذر 17 من قادة الميليشيات في طرابلس منضوين ضمن ما يعرف بتحالف "بركان الغضب" خلال اجتماع في قاعدة امعيتيقة عشية التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية، من تلميع السلطة القائمة.

رفض باشاغا وصالح

ونبهوا حسب مصدر مطلع من "ترميم السلطة القائمة حاليا"، معبرين عن رفضهم لتولي وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا رئاسة الحكومة، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي.

وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا (أرشيفية- رويترز)
وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا (أرشيفية- رويترز)

يشار إلى أن السراج كان عين قائد ميليشيا من الموالين له رئيسا لجهاز الأمن القومي وضم المجلس إلى جانب غنيوة الكيكلي أيوب بوراس وعلي بوزريبة

ومن المنتظر حسب مصادر في طرابلس تسمية هيثم التاجوري رئيساً لجهاز الحرس الوطني التابع لحكومة الوفاق.

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