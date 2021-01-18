رسالة ليبية إلى الأمم المتحدة.. "أجّلوا تغيير ويليامز"

دعا مفاوضون ليبيون، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش إلى تأجيل استلام الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش مهمة رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومنح الممثلة الشخصية للأمين العام ورئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز، المزيد من الوقت لاستكمال عملها وجهودها المضنية في توحيد السلطة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تهيئ الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات عامة توافقية نهاية العام الجاري.

توقيع أكثر من 50 مفاوضاً

وكشف عضو بارز في ملتقى الحوار السياسي الليبي شارك في اجتماعات اللجنة الاستشارية في جنيف خلال اليومين الماضين عن توقيع أكثر من خمسين مفاوضا ليبيا من أعضاء الملتقى على رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بعد مشاورات مع سفراء الدول الراعية لمؤتمر برلين، تحذر من تسريع انتقال المهام وتغيير طاقم قيادة البعثة في الوقت الذي وصلت فيه العملية السياسية لمرحلتها الأخيرة، وتدعو حسب مشاركين في المفاوضات ساهموا في صياغتها إلى "دعم مخرجات ملتقى الحوار في تونس والمسارات الأخرى، وإرجاء تسلم المبعوث المعين مهامه أسبوعين على الأقل حتى يتمكن أعضاء الحوار من تسمية أعضاء السلطة التي ستوحد السلطات السيادية والتنفيذية".

اتهام تركيا وروسيا

إلى ذلك، اتهم مفاوض ليبي طلب عدم الكشف عن اسمه، روسيا و تركيا وفريق رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في الأمم المتحدة بممارسة ضغوط كبيرة، والقيام بتحركات مكثفة لتسريع مغادرة المبعوثة الدولية الحالية في الصراع الليبي ستيفاني ويليامز في الوقت الذي تقترب فيه من التوصل لاتفاق "بهدف إفشال التصويت على السلطة التنفيذية" و"إطلاق مسار جديد للتفاوض بديل عن المسار الأممي ترعاه روسيا وتركيا".

وشدد أعضاء الحوار على أن "الاستعجال في تغيير طاقم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يهدد بانهيار مخرجات مؤتمر برلين وجميع المسارات المنبثقة عنه".

كما أكدت تلك المجموعة في الرسالة التي تود توجيهها للأمين العام للأمم المتحدة اليوم الاثنين، أنهم "ماضون قدما في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة خلال أيام"، وبالعمل على تنفيذ خارطة طريق للحل السياسي الشامل تشمل تشكيل حكومة وحدة واختيار قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات التي ستنبثق عنها مؤسسات دستورية دائمة.

التصويت على آلية الترشيح

في غضون ذلك دعت البعثة الأممية المشاركين في الحوار للتصويت اليوم على آلية الترشيح المتوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية في جنيف ما بين 13-16 يناير، وستقوم البعثة بالتواصل المباشر مع الأعضاء ابتداء من الساعة 10 صباحا بتوقيت ليبيا، ومن المتوقع أن يستمر التصويت حتى غد الثلاثاء.

أما إعلان النتيجة فسيكون يوم 19 يناير بعد الانتهاء من عد الأصوات حسب مصادر قريبة من المفاوضات.

فيما توقعت مصادر متطابقة الإعلان عن أعضاء المجلس الرئاسي الجديد الأسبوع القادم إذا "تحقق التوافق في التصويت" وتعيين رئيس للحكومة الموحدة خلال اجتماع مباشر لملتقى الحوار قد يعقد في جنيف في الثاني من شهر فبراير المقبل.