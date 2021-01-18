برعاية أممية.. اجتماع ليبي بالغردقة لبحث المسار الدستوري

تستضيف مدينة الغردقة جنوب مصر، غدا الثلاثاء، اجتماعات ليبية لبحث المسار الدستوري برعاية أممية وآلية تشكيل السلطة.

وكشف مصدر ليبي مسؤول لـ"العربية.نت" أن لجنة متابعة المسار الدستوري الليبي والتي تضم أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ستعقد اجتماعا في الغردقة الثلاثاء، لاستكمال المشاورات بشأن المسار الدستوري.

ويأتي ذلك بعد أيام من عقد اللجة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي جلسة افتراضية وبرعاية أممية لبحث إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من العام الجاري حيث قدم أعضاء اللجنة توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنه وخلال الأشهر الماضية، وتحت مظلة الأمم المتحدة، عقدت عدة اجتماعات ليبية لبحث مسارات عملية برلين والاتفاق على خارطة طريق تحقق في النهاية التسوية النهائية الشاملة للأزمة اللبيبة.

خطوة حاسمة

وذكرت أن خارطة الطريق التي وضعت في تونس في نوفمبر الماضي كانت الخطوة الحاسمة الأولى لتجديد الشرعية السياسية للمؤسسات الليبية واستعادة السيادة الليبية من خلال إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل، مضيفة أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقوا أيضاً على خطوات واضحة تفضي إلى هذه الانتخابات التي ستُجرى بناء على قاعدة دستورية متفق عليها، وحددت إطاراً زمنياً معقولاً للسياسيين والمؤسسات ذات الصلة للارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم واستكمال هذه الخطوات مع وضع خطط بديلة لمجابهة حالات فشل هذه المؤسسات أو عرقلة هذه العملية.

واتفق المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال جلساتهم التي عقدت مؤخراً في جنيف على ضرورة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية التي تحكم ليبيا في الفترة التي تسبق الانتخابات على أن تكون مهمة الحكومة الجديدة الموحدة توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات وإطلاق المصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد، وإعادة الخدمات العامة في كافة البلاد.