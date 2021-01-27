فيديو من تونس.. اعتداء على نائبة تحت قبة البرلمان

يبدو أن الاعتصام المفتوح الذي أعلنت عنه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في البرلمان التونسي، أمس، أزعج حلفاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

فقد أظهرت مقاطع مصورة، اليوم الأربعاء، اعتداء رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على موسي داخل البرلمان. فقد انتشل مخلوف هاتف موسي، وراح يكيل لها الإهانات والانتقادات، فيما عمدت الأخيرة إلى مطالبته بإعادة الهاتف، وسط تجمهر عدد من النواب.

اعتصام مفتوح

أتى هذا الاعتداء بعد أن أعلنت النائبة التونسية التي اشتهرت في البلاد بمواقفها الحادة تجاه النهضة وائتلاف الكرامة، دخول كتلتها أمس في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان، للمطالبة بإسقاط الحكومة التي يقودها هشام المشيشي وإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان.

وقالت موسي في ندوة صحافية من داخل مقر البرلمان، إن اعتصامها موجه للقوى البرلمانية المدنية التي ترفض التوقيع على عريضتي سحب الثقة من المشيشي والغنوشي، وذلك رغم إعلان هذه الكتل مساندتها للاحتجاجات التي تطالب بإسقاط منظومة الحكم الفاسدة.

يذكر أن النائبة المعارضة كانت اتهمت مرارا في السابق، ائتلاف الكرامة بالترويج للعنف والتحريض ضد نواب في البلاد.